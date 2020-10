Nicole Müller, 38

Hier bei uns im Ort nennen sie meine Freundinnen und mich „die jungen Wilden“. So jung sind wir alle gar nicht mehr, aber wir wollen etwas bewegen. Die Leute hier meckern und schimpfen viel darüber, was es alles nicht gibt, was man alles machen müsste, aber wenige haben den Mut, etwas zu tun. Es gibt wenige Orte, wo man sich begegnen und Gemeinschaft fühlen kann. Es gibt keine richtige Kneipen- und Gastwirtschaftskultur wie anderswo. Jeder sitzt in seinem Garten und grillt. Irgendwann dachten meine Freundinnen und ich, wir haben eigentlich alle Begabungen und Fähigkeiten unter uns und könnten etwas Tolles für uns, unsere Kinder und unsere Stadt anstoßen. Eine ist Medieninformatikerin an der Universität in Magdeburg, eine Tourismuskauffrau, eine Verkäuferin, eine Landwirtin, ich bin Qualitätsmanagerin in einer Stiftung, habe Betriebswirtschaft studiert und kenne mich mit Finanzen aus. Wir wollten etwas Gemeinnütziges im Ort schaffen und sind auf Immobiliensuche gegangen. Eine Architektin schlug uns das Gut Ziegenberg in der Altstadt von Ballenstedt vor. Ein ehemaliger Vierseitenhof mit einer riesigen Gartenanlage, drei Scheunen und einem Haupthaus. Darin gab es früher einmal eine Pension und eine Gastwirtschaft. Der Hof war in Besitz einer großen Erbengemeinschaft, die auf ganz Deutschland verteilt ist und nicht in Ballenstedt sesshaft.