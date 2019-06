Eine Reise durch das Ökosystem der Kunst

Kunstwelt in der Krise

Von Kolja Reichert

Kunst hat mehr Publikum denn je – und steckt in ihrer tiefsten Krise. Die Konzentration von Kaufkraft in immer weniger Händen sorgt für eine Machtkonzentration wie einst in Hollywood. Was wird Kunst in Zukunft sein: Investment? Schönheit? Widerstand?