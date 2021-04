FAQ: Viele Marken kommen in Ihren Kollektionen über einen geringen Anteil an Biobaumwolle oder recycelten Fasern nicht hinaus. Wieso ist die Mode so zögerlich darin, neue Materialien einzusetzen?

VAN HERPEN: Sie übernimmt nur langsam neue Materialien und Fertigungsprozesse. Wenn wir mit Firmen für 3-D-Drucke arbeiten, sprechen wir viel über die neuen Materialien, die wir ausprobieren. Oft hören wir dann, dass sie im Bereich der Autoindustrie, im Design oder in der Verpackungsindustrie längst eingesetzt werden. Aber in der Mode dauert alles länger, denn die neuen Stoffe müssen ungleich feiner verarbeitet werden, weil sie am Körper getragen werden. Zum Glück gab es in den letzten Jahren enorme Fortschritte, und wir befinden uns an einem Punkt, an dem eine große Vielfalt neuer Materialien für den Einsatz in der Mode, ja sogar in der Haute Couture bereit ist.

FAQ: Ist die Mode aktuell zu sehr ein Silo?

VAN HERPEN: Ich glaube, dass die Mode schon immer ein Silo gewesen ist. Nur ist die Welt dafür inzwischen viel zu komplex. Das verändert die Bedeutung des Designs. Wir müssen erkennen, dass unsere Ressourcen endlich sind und wir mit der Natur zusammenarbeiten müssen. Die Mode muss den Fortschritt widerspiegeln, der in unterschiedlichen Disziplinen gemacht wird. Sie kann keine Insel mehr sein, sie kann sich nicht damit begnügen, schön zu sein, sondern sie muss einen starken Bezug zu der Welt haben, in der wir leben.