Anders als beim Spaziergang im All braucht man für einen Streifzug durch die Anderwelt aber keinen wuchtigen Raumanzug. Leichtere Garderobe reicht. Was passiert, wenn sich die reale und die virtuelle Welt zu einer neuen Sphäre verbinden, zeigen uns auf den folgenden Bildern der Schweizer Fotograf Reto Schmid, die französische Stylistin Natacha Voranger und der chinesische Künstler Linyou Xie. In ihrer Welt des Übergangs träumen sich Avatare in die Gegenwart von Menschen, und Kleiderordnungen zersetzen sich.