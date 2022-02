Entstanden ist das Unternehmen durch einen Zufall. Georg Kremer hatte in den Siebzigerjahren in Stuttgart und Tübingen Physik und theoretische Chemie studiert, im Anschluss forschte er an der Uni. Ein befreundeter Restaurator aus England fragte ihn nach dem Pigment Smalte, das aus mit Kobaltsalz gefärbtem blauen Kaliumsilicatglas hergestellt wird, im Handel aber nicht mehr zu bekommen war. Er brauchte es dringend für ein Deckengemälde in einer Kirche. Kremer suchte nach Rezepten und Materialien – und hatte die Farbe nach wenigen Wochen hergestellt.

In einem engen Raum der ehemaligen Getreidemühle waren früher die Antriebe für die Mühlen. Heute ist es die Mahlwerkstatt, die Urzelle der Pigmentproduktion, mit Großmörser, Kugel- und Scheibenmühle sowie Backenbrecher. Hier machen die Mitarbeiter der Firma alles zu Pigmentstaub. Sie seien Farbenmenschen, sagt Georg Kremer, fasziniert von der farblichen Vielfalt, die sich aus natürlichen Stoffen herstellen lässt. Ocker – also eisenoxidhaltige Erde – schimmert in unterschiedlichen Gelbtönen, je nachdem, ob er aus französischem, italienischem oder zyprischem Boden stammt. Aus Lapislazuli aus chilenischem Abbau lässt sich ein helles Pigment herstellen, das Gestein aus Afghanistan hat dagegen höhere Blauanteile. An diesem natürlichen Rohstoff lässt sich auch demonstrieren, dass Pigmentfarben niemals ein Massenprodukt sein werden: Die nötige Menge zur Herstellung eines Kilogramms der reinen Lapislazuli- Farbe kostet 20.000 Euro. In der industriellen Produktion sind es beim synthetisch produzierten Ultramarin-Blau 15 Euro pro Kilogramm. Wegen der Corona-Krise und des sich daraus ergebenden Rohstoffmangels sind die synthetisch produzierten Farben derzeit schwer lieferbar.