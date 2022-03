Schon als Schüler ging Peter Bermbach gerne auf den Flohmarkt am Frankfurter Mainufer, ganz in der Nähe des Städel-Museums. Mit dem Zug fuhr er samstags aus Usingen im Taunus, wo er aufwuchs, in seine Lieblingsstadt, denn da konnte er auch noch einen Film in einem Kino an der Hauptwache sehen. In seiner zweiten Lieblingsstadt hielt er es genauso.

Der promovierte Kunsthistoriker, der zeitweise auch als Model und als Schauspieler arbeitete („In Hamburg sind die Nächte lang“), zog 1960 nach Paris. Dort kaufte er auf den Flohmärkten so viel ein, dass seine Wohnung schnell voll war mit antiken Möbeln, Accessoires, Bildern und Vasen – „so fotogen immerhin“, schreibt er in seinen Erinnerungen, die er jetzt unter dem herrlich direkten Titel „Vom anderen Ufer“ veröffentlicht hat, dass sein Apartment gleich in mehreren Wohnzeitschriften abgebildet wurde. Da hielt er es ähnlich wie sein damaliger Freund Karl Lagerfeld, ebenfalls ein Einrichtungs-Freak, der sich auch deshalb in Paris oft neue Wohnungen zulegte, um der „Vogue“ immer wieder frische Foto-Anlässe zu bieten.

Ein Leben voller Kunst

Von der Kunst wurde Bermbach geradezu verfolgt. Als Autor von „Art“, „Schöner Wohnen“ und anderen Magazinen lernte er die ganze Pariser Kulturszene kennen: Marlene Dietrich, Suzy Mante-Proust, Hélène Rochas, Jean Marais, Nina Ricci, Marcel Marceau. Und 1978 zog er in eine große Wohnung just an der Straße, die Gustave Caillebotte in seinem Gemälde „Straße in Paris an einem regnerischen Tag“ (1877) verewigt hatte – man erkennt die Perspektive im Hintergrund auf dem Porträtfoto auf dieser Seite, das Helmut Fricke auf Bermbachs Balkon aufgenommen hat. Das Paar mit dem Regenschirm auf dem Gemälde geht ungefähr unter dem Balkon entlang.

In dieser Wohnung hing nun bis vor kurzem über einer Biedermeier-Kommode ein seltenes Ölgemälde des französischen Romantikers Auguste-Barthélémy Glaize von 1839: „Faust und Mephisto mit Gretchen und Frau Marthe im Garten“. Bermbach findet es gar nicht so seltsam, dass er ein Gemälde mit Goethe-Motiv in Frankreich fand; „Faust“ war ein bekannter Stoff, zum Beispiel auch für eine Oper von Charles Gounod. Aber es dauerte, bis das Bild ihn gefunden hatte. Sein Freund Jacques wies ihn eines Tages auf das Gemälde in einer Galerie am Montmartre hin. Der Galerist habe keine Ahnung, um was für eine berühmte Gartenszene es sich da handle. Aber als er hinging, war der Laden geschlossen, bald darauf für immer.

Zwei Jahre später spazierte Bermbach mit seinem Freund durch Nizza und sah in einem Laden das Bild: Faust mit Gretchen, im Hintergrund Mephisto mit Frau Marthe. Der Händler verlangte aber so viel Geld, dass Bermbach verzichtete. Wieder ein Jahr später, im Pariser Auktionshaus Hôtel Drouot, wurde es unter dem Titel „Liebespaar“ angeboten. Der Preis war höher als in Nizza, aber dieses Mal schlug Bermbach zu.

Drei Jahrzehnte lang verbrachte er seine Nächte im Schlafzimmer nun mit dem „Liebespaar“, das der größte Sohn seiner ersten Lieblingsstadt erfunden hatte. Vor kurzem hat der Neunzigjährige das Gemälde dem Städel vermacht. Nun hängt es dort, wo Bermbachs Geschichte mit der Kunst begann.