Im Mai kommen einige neue Filme und Serien auf Netflix, Amazon Prime und Disney+ ins Programm. Eine Übersicht, was die Nutzer erwartet.

Ab 2. Mai 2023 auf Netflix streamen

Love Village: Reality-Serie

Der Schneider: Drama-Serie

Ab 3. Mai 2023 auf Netflix streamen

Jewish Matchmaking: Reality-Serie

Ab 4. Mai 2023 auf Netflix streamen

Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte: Drama-Serie

Sanctuary: Drama-Serie

Larva Family: Kinder- und Familienserie

Ab 8. Mai 2023 auf Netflix streamen

Spirit Rangers: Kinder- und Familienserie

Ab 9. Mai 2023 auf Netflix streamen

Hannah Gadsby: Something Special: Comedy-Serie

Ab 10. Mai 2023 auf Netflix streamen

Queen Cleopatra: Dokumentations-Serie

Dance Brothers: Drama-Serie

Missing: Dead or Alive?: Dokumentations-Serie

Ab 11. Mai 2023 auf Netflix streamen

Ultraman: Anime-Serie

Royalteen: Prinzessin Margrethe: Drama-Film

¡Que viva México!: Comedy-Film

Ab 12. Mai 2023 auf Netflix streamen

Mulligan: Comedy-Serie

Queer Eye: Reality-Serie

The Mother: Horror/Thriller-Film

Ab 16. Mai 2023 auf Netflix streamen

Anna Nicole Smith: You Don't Know Me: Dokumentation

Ab 17. Mai 2023 auf Netflix streamen

Arbeit: Was wir den ganzen Tag machen: Dokumentations-Serie

McGREGOR FOREVER: Dokumentations-Serie

Doctor Cha: Drama-Serie

Rhythm + Flow: Nouvelle École: Reality-Serie

Fanfic: Drama-Serie

Faithfully Yours: Horror/Thriller-Film

Ab 18. Mai 2023 auf Netflix streamen

XO, Kitty: Comedy-Serie

Kitty Katz: Kinder- und Familien-Serie

Yakitori: Soldiers of Misfortune: Anime-Serie

Ab 19. Mai 2023 auf Netflix streamen

Stumm: Horror/Thriller

Selling Sunset: Reality-Serie

Young, Famous & African: Reality-Serie

Kathal – A Jackfruit Mystery: Comedy-Film

Ab 22. Mai 2023 auf Netflix streamen

Die tierischen Fälle von Kit und Sam: Kinder- und Familien-Serie

Ab 23. Mai 2023 auf Netflix streamen

MerPeople: Dokumentations-Serie

Wanda Sykes: I'm an Entertainer: Comedy-Serie

Victim/Suspect: Dokumentation

Ab 24. Mai 2023 auf Netflix streamen

The Ultimatum: Queer Love: Reality-Serie

Hammerharte Jungs: Comedy-Film

Ab 25. Mai 2023 auf Netflix streamen

FUBAR: Comedy-Film

Ab 26. Mai 2023 auf Netflix streamen

Barbecue Showdown: Reality-Serie

Rabo de Peixe: Drama-Serie

Blood & Gold: Drama-Film

Ab 30. Mai 2023 auf Netflix streamen

I Think You Should Leave with Tim Robinson: Comedy-Serie

Ab 2. Mai 2023 auf Disney+ streamen

Ein Funken Hoffnung – Anne Franks Helferin

Ab 3. Mai 2023 auf Disney+ streamen

Ed Sheeran: The Sum Of It All

Tiny Beautiful Things

Psy Summer Swag 2022

Ab 5. Mai 2023 auf Disney+ streamen

Taste the Nation with Padma Lakshmi: Staffel 2

Planners: Staffel 1

Ab 6. Mai 2023 auf Disney+ streamen

Tengoku-Daimakyo: Staffel 1

Ab 10. Mai 2023 auf Disney+ streamen

The Muppets Mayhem

Lambert vs. Lambert: Staffel 1

The Cleaner: Tatortreiniger UK: Staffel 1

Ab 17. Mai 2023 auf Disney+ streamen

A Million Little Things: Staffel 4

Up Here: Staffel 1

Ab 19. Mai 2023 auf Disney+ streamen

White Men Can’t Jump

Ab 24. Mai 2023 auf Disney+ streamen

American Born Chinese

Ab 25. Mai 2023 auf Disney+ streamen

The Kardashians: Staffel 3

Ab 26. Mai 2023 auf Disney+ streamen

Wild Life: Ein Leben für die Natur

Ab 31. Mai 2023 auf Disney+ streamen

Will Trent

The Actress: Staffel 1

Noch nicht ganz tot: Staffel 1

Ultra Violet & Black Scorpion: Staffel 1

Ab 3. Mai 2023 auf Amazon Prime streamen

The Great Gatsby

Der Engländer der aus dem Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr

Ab 4. Mai 2023 auf Amazon Prime streamen

Mimzy: Meine Freundin aus der Zukunft

Ab 5. Mai 2023 auf Amazon Prime streamen

The Fall: Tod in Belfast

Ab 6. Mai 2023 auf Amazon Prime streamen

Auerhaus

Ab 10. Mai 2023 auf Amazon Prime streamen

Crimes Of The Future

Ab 11. Mai 2023 auf Amazon Prime streamen

Snowden

Ab 12. Mai 2023 auf Amazon Prime streamen

Triangle Of Sadness

Die Biene Maja 2 – Die Honigspiele

Ab 14. Mai 2023 auf Amazon Prime streamen

Romeo Must Die

Ab 15. Mai 2023 auf Amazon Prime streamen

Abseits des Lebens

LEGO Dreamzzz

Ab 16. Mai 2023 auf Amazon Prime streamen

Saw: Spiral

Ab 18. Mai 2023 auf Amazon Prime streamen

Mein Lotta-Leben: Alles Tschaka mit Alpaka!

The Ferragnez: Staffel 2

Ab 19. Mai 2023 auf Amazon Prime streamen

Bones And All

Last Light: Staffel 1

Ab 20. Mai 2023 auf Amazon Prime streamen

Keanu

Ab 22. Mai 2023 auf Amazon Prime streamen

Bibi und Tina: Einfach anders

Ab 24. Mai 2023 auf Amazon Prime streamen

Abgeschnitten

Hohlbeins – Der Greif

James May: Oh Cook: Staffel 2

Ab 26. Mai 2023 auf Amazon Prime streamen

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl

The Disaster Artist

Ab 27. Mai 2023 auf Amazon Prime streamen

Last Night in Soho

Ab 29. Mai 2023 auf Amazon Prime streamen

The Time Traveler's Wife