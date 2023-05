BISEL

Dieser kleine Beistelltisch macht sich überall da unauffällig nützlich, wo gerade Ablagefläche gebraucht wird, ob am Sofa, am Bett oder im Bad. Doch der Entwurf der jungen portugiesischen Designerin Sara de Campos verbirgt hinter seiner einfach-abgerundeten Form eine zusätzliche Funktion: Er lässt sich komplett zerlegen und so flach verpackt in einer Box verschicken. Produziert wird der Tisch in Portugal, vorgestellt hat ihn de Campos in der Nachwuchsschau „The Greenhouse“ der Stockholmer Möbelmesse.