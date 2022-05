Die Deutsche war schnell mittendrin im Geschehen, kaum dass sie ihr Architekturstudium mit Schwerpunkt Möbelbau an der Königlichen Kunstakademie beendet hatte. Durch Vermittlung kam sie mit den Machern der Designmarke Menu in Kontakt, die ihren Entwurf für einen Beistelltisch umgehend auf den Markt brachten. Für eine junge Designerin, die gerade erst ihr eigenes Studio gegründet hat, ein immenser Erfolg. Die Kooperation hat sich bewährt, und weitere gemeinsame Projekte folgten. Zur Zeit arbeitet sie am nächsten Entwurf für die Marke. „Wenn man sich über so eine lange Zeit kennt, macht das vieles einfacher, das kürzt viele Dinge ab.“ Ein anderer treuer Kunde der ersten Stunde ist das deutsche Unternehmen Blomus, für das Theresa Rand vor allem Bestecke und Geschirr gestaltet hat. Aktuell ist eine Serie von schlichten, kleinen Holzmöbeln wie Hocker und Bänke dazugekommen.



Oft wird sie gefragt, ob sich die Zusammenarbeit von deutschen und dänischen Unternehmen unterscheide. Ja, tut sie, auf die denkbar klischeehafte Art: „Wenn ich mit deutschen Firmen zusammenarbeite, gibt es eine ganz andere Gründlichkeit und Pünktlichkeit.“ Das Bewusstsein für Qualität sei groß, aber es gebe eben auch mehr Förmlichkeit und stärkere Hierarchien. „Alles ist ein bisschen umständlicher.“ Für sie als junge Designerin ist ein weiterer Unterschied zwischen der alten und der neuen Heimat aber möglicherweise entscheidender: Dänemark ist in Sachen Gleichberechtigung viel weiter. „Das Konzept der Hausfrau gab es hier nie wirklich“, sagt Rand. „Frauen waren immer berufstätig. Das schafft andere Voraussetzungen in Bezug auf die Chancengleichheit.“ Sie will nicht ausschließen, dass es auch Ungleichbehandlung gibt, sie selbst hat es aber nicht erlebt.



Ihre Verbindungen mit Kopenhagen hat die Designerin gerade noch mal verstärkt: Gemeinsam mit ihrem Mann, den sie im Studium kennenlernte, und zwei weiteren Partnern hat sie die Marke Fora Projects für Möbel aus Holz gegründet. Die ersten Stücke, Ess- und Beistelltische aus massiver Eiche, sind soeben auf den Markt gekommen, der Showroom im Zentrum Kopenhagens ist auch fertig. Produzieren lassen sie die Möbel in Werkstätten in Kroatien, mit Eichenholz von dort. „Es gibt da große Wälder, die dem Staat gehören und nachhaltig betrieben werden“, sagt sie. Das Holz könne ohne lange Wege direkt am Ort verarbeitet werden. „Wir produzieren nur on demand, die Möbel gehen von dort direkt zum Kunden.“ Sie will dennoch weiter als freie Designerin unter dem Label Studio Theresa Rand arbeiten. Aber: „Mit Fora Projects leben wir unsere Träume.“