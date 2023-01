Zum Tod von Tatjana Patitz : Modeln war ihr Beruf, nicht ihr Leben

Sie wirkte, als wäre sie gerade zufällig vorbeigekommen und hätte mit dem ganzen Zirkus eigentlich gar nichts zu tun. Als hätte sie eben noch auf dem Pferd gesessen, dann kurz geduscht, sich ein weißes Hemd übergestreift und sich einfach dazugestellt, zu Naomi, Christy, Cindy und Linda, die Peter Lindbergh soeben für die „Vogue“ fotografierte. Dann wäre sie wieder nach Hause gefahren, zu Hund und Pferd, zurück zur Natur.

Nichts an Tatjana Patitz wirkte künstlich. Wir trafen uns einmal, das war im Jahr 2010, im Hamburger Hotel „Vier Jahreszeiten“ in ihrer Heimatstadt. Erst kam das Shooting, sie zog verschiedene Kleider an, und exakt das war die Rangfolge: Sie trug die Kleider und nicht umgekehrt. Da war sie Mitte vierzig und eine Erscheinung, groß, leicht gebräunt, sonnengesträhnte Haare, dezent geschminkt. Eine Schlankheit, die mehr mit Bewegung und Genen zu tun hat als mit strikter Diät. Wir redeten über Mode und das Dasein als ehemaliges Supermodel, sie aß ein Omelett ohne Eigelb und langweilte sich höflich durch das Gespräch.

Der Rest ist harte Arbeit

Sie war das erste deutsche Supermodel, das ganz oben mitspielte, da kannte man Claudia Schiffer und Nadja Auermann noch nicht und erst recht nicht Heidi Klum. Sie war schon in New York, da waren diese beiden noch nicht einmal in Paris. Sie arbeitete mit so gut wie allen namhaften Fotografen, mit Lindbergh, der die fünf Supermodels in Schwarz-Weiß zu Ikonen machte, mit Horst P. Horst, Bruce Weber, Helmut Newton, Herb Ritts, Irving Penn, später kamen Ellen von Unwerth, Mario Sorrenti und Juergen Teller dazu.

Aber Tatjana Patitz war nicht plötzlich da. In Hamburg wurde sie geboren, in Schweden ist sie aufgewachsen, der Vater Deutscher, die Mutter aus Estland. Die Ferien verbrachte die Familie auf Mallorca, und Tatjana vor allem auf dem Rücken von Pferden. Im Jahr 1983, da war sie 17, nahm sie am Talentwettbewerb der Agentur Elite teil und gewann als Drittplatzierte einen Modelvertrag. Der Rest war harte Arbeit in einer Zeit, die eigentlich sehr dünne Frauen bevorzugte – und ein wenig Glück.

Wenn Linda Evangelista und Naomi Campbell etwas Divenhaftes hatten, Christy Turlington mit ihrem breiten Lächeln im zarten Gesicht die All American Beauty verkörperte und Cindy Crawford die sportliche Schönheit, entzog sich Patitz solchen Kategorien. Sie war immer komplexer, nicht ganz zu fassen. Modeln war ihr Beruf, nicht ihr Leben. Sie stellte sich vor die Kamera, weil sie damit Geld verdienen konnte, und als sie genug hatte, kaufte sie sich eine Farm in Kalifornien, zog ihren Sohn groß, kümmerte sich um Pferde und Hunde und um den Naturschutz. Ab und zu stieg sie vom Pferd und ließ sich fotografieren, in diesem Jahr noch für eine Kampagne der Modemarke Comma. Auf den Schwarz-Weiß-Fotos trägt sie zeitlose Hemden, Blazer und Trenchcoats, in einem Video spricht sie über ihre Patenschaft für Elefantenbabys. Und noch immer sieht sie aus wie sie selbst. Gealtert, mit ein paar Falten, die die Zeit eben so mit sich bringt, aber gut.