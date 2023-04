Zum Tod von Mary Quant : Was der Minirock bedeutete

In der Mode bedeuten wenige Zentimeter die Welt. Genau vier liegen zwischen den verschiedenen Größen in der Breite. Doch in der Länge ist man ungenauer: Ein Ärmel, eine Hose, etwas zu kurz, etwas zu lang, könnte schließlich auch so gemeint sein.

Bei Röcken jedoch war die Länge stets ernst. Es ist noch nicht lange her, da war es undenkbar, Knöchel zu zeigen. Und als es denkbar wurde, Knöchel zu zeigen, verschob sich das Tabu auf die Waden. Und als es zum Knie kam, da war man sich lange einig: nicht darüber.

Ab sofort: Immer überm Knie!

Knie seien ein unansehnlicher Teil des Körpers, so wie alle Gelenke, fand keine Geringere als Coco Chanel und sprach sich vehement dagegen aus, sie zu zeigen. Ausgerechnet die Modeschöpferin, die Frauen mit weiten Hosen, Jerseypullovern und dem kleinen Schwarzen eine zuvor nicht gekannte Freiheit brachte, wurde im Alter angesichts der Mode, die sich in den Sechzigerjahren um sie herum entwickelte, spröde. Karl Lagerfeld sollte es später „einen ihrer größten Fehler“ nennen.

Denn eine britische Designerin entschied in jenem Jahrzehnt: ab sofort immer überm Knie – und zwar gute zehn Zentimeter. Mary Quant war damals Anfang dreißig und bereits eine Größe in der Londoner Avantgarde. Die Tochter eines walisischen Lehrerpaars wollte von klein auf Modedesignerin werden.

Ihre Eltern waren skeptisch, nach Paris wollte man sie nicht lassen. Also studierte sie Illustration und Kunst in London, was sich als besserer Weg erwies: Denn nicht die französische, sondern die britische Hauptstadt sollte in den Fünfziger- und Sechzigerjahren zur Hochburg der Popkultur werden.

„Der Minirock war eine Rebellion“

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Alexander Plunket Greene und ihrem Freund Archie McNair eröffnete Quant „Bazaar“ auf der King’s Road, eine Boutique, die man heute vielleicht als „Concept Store“ bezeichnen würde: Neben Kleidung gab es dort Kosmetik, Platten und Bücher zu kaufen. Und im Keller eine Bar, wo sich das „Chelsea Set“ traf – schöne, junge Menschen aus der Popszene, die mit ihrem kulturellen Kapital und Stilvermögen der britischen Upper Class den Status streitig machten.

Quant, die zuvor bei einem Hutmacher gearbeitet hatte und wusste, wie man Schnittmuster erstellte, begann im „Bazaar“, ihre eigenen Entwürfe zu verkaufen. „Der Minirock war eine Rebellion“, sagte sie einst, und vielleicht liegt hierin schon die Antwort darauf, warum sie und nicht etwa André Courrèges als Erfinderin des kurzen Rocks gilt. Courrèges hatte schon zu Beginn der Sechziger mit Saumlängen gespielt und etablierte diese kürzere Länge in Paris; der „Courrèges-Effekt“ inspirierte auch Yves Saint Laurent und Cristóbal Balenciaga dazu, ihre Röcke und Kleider zu kürzen.

Damit richtete sich Courrèges aber an wohlhabende Pariser Frauen – Quant mit ihrer Konfektionsmode an die Londoner Jugend. Eine Engländerin, die dem Victoria & Albert Museum für die Retrospektive vor drei Jahren eines ihrer Kleider lieh, schwärmte: „Mary Quant verkörperte einen Stil, der sich von der Norm abhob. Das bedeutete: Wir Teenager mussten nicht wie unsere Mütter aussehen.“ Kleider sollten kurz und bequem sein, und Quant bediente sich dabei an Stoff, den auch Chanel nutzte: Wolljersey. Der Name „Mini“ soll vom gleichnamigen Auto inspiriert sein.