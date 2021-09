Künstler Joachim Sauter : Zerseher und Vorherseher

Joachim Sauter war einer der renommiertesten Medienkünstler und mit seinen experience-orientierten begehbaren räumlichen Installationen ein Visionär. Er hat uns mit Augmented Reality und Virtual Reality konfrontiert, lange bevor sie kommerziell entdeckt wurden. Sein OEuvre erlebt man, wenn man zum Beispiel in Singapur am Flughafen landet und auf seine riesige, sieben Meter hohe und 75 Quadratmeter ausladende Installation „Kinetic Rain“ trifft, deren sich langsam bewegende Metalltropfen Kontemplation und Sehnsüchte bei den Reisenden erzeugen. Museumsbesucher im Münchner BMW-Museum staunen seit 2008 über eine sich wandelnde Autosilhouette aus 700 Kugeln, die das Spiel der Außenhaut von Fahrzeugen zur 3 D-Morphingwelt werden lässt.

Joachim Sauter, 1959 in Schwäbisch Gmünd geboren, hat unter anderem an der Hochschule der Künste und der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin studiert. Stationen seines kreativen Outputs waren Rom, Mexiko- Stadt, Barcelona, Paris, Gwangju, Schanghai, Seoul, Moskau und Tokio, und er wurde von den großen Museen wie dem Pariser Centre Pompidou und dem Amsterdamer Stedelijk Museum, der Biennale in Venedig und dem Getty Center in Los Angeles mit Ausstellungen gewürdigt. Parallel hat er als Forscher und Kunst- und Medienprofessor seit 1992 Generationen von Studenten mit seiner legendären „digitalen Klasse“ an der Berliner Universität der Künste geprägt, zu der Medienkünstler aus der ganzen Welt pilgerten.

Ein Quantensprung in der Medienkunst

Sein Werk „Zerseher“, erstmals bei der Ars Electronica 1992 ausgestellt, pushte ihn über Nacht ins Bewusstsein der Kunstwelt: Der „Zerseher“ brachte das analoge Kunstverständnis der frühen Neunziger ins Wanken – das digitale Bild eines Kinderporträts von Giovanni Francesco Caroto zerfällt in sich, genau da, wo der Betrachter gerade hinsieht. Das war technisch und ästhetisch ein Quantensprung in der Medienkunst.

Die Fähigkeit vorauszudenken, technologischen Wandel zu antizipieren und die Umwälzungen, die die digitale Welt für uns alle mit sich bringt, in künstlerische Form zu bringen und dadurch zivilisatorischen Wandel mit Augenzwinkern zu begleiten und künstlerisch vorzuvollziehen, ist das große Verdienst von Joachim Sauter. Seine Mission beschrieb er als: „Look, the best way to predict the future is to invent it“. Viel zu früh ist mein guter Freund Joachim Sauter am 10. Juli nach schwerer Krankheit gestorben.

Der Autor ist Designer und lebt in Berlin.