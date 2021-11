Zum Tod von Jacques Benita : Die letzte Liebe des Couturiers

Sie lernten sich im Frühjahr 1956 kennen. Der Fotograf André Ostier, der Porträts von Christian Dior in dessen renovierter Mühle in Milly-la-Forêt machen sollte, nahm seinen Kumpel Jacques Benita mit dorthin. Einige Monate später gingen die drei aus, ins Théâtre Montansier in Versailles. In der Pause spendierte der Couturier Bier, sie verstanden sich gut, und als sie wieder in der Loge saßen, nahm Dior Benitas Hand. „Wir trennten uns nicht mehr“, sagte Benita Jahrzehnte später dem Dior-Biografen Bertrand Meyer-Stabley. „Wir wollten zusammen leben. Alles schien so einfach und offensichtlich.“

War es dann natürlich nicht. Jacques Benita, der 1930 in Oujda in Marokko geboren worden war, stand am Anfang einer Karriere als Sänger. Dior, der 1905 geboren worden war und 1947 mit dem „New Look“ berühmt wurde, war der größte Modeschöpfer seiner Zeit. Kein Wunder, dass der junge Marokkaner, der sich zu älteren Männern hin­gezogen fühlte, in Diors Umgebung nicht gerade herzlich aufgenommen wurde.

Der, „der mit der Metro fährt“

Der empfindsame Modeschöpfer war geschützt durch einen Kordon an Mitarbeitern, allen voran Raymonde Zehnacker. Frédéric Bourdelier, „Directeur Culture de Marque & Héritage“ des Pariser Modehauses, bestätigt, dass es der junge Mann durchaus nicht leicht hatte mit Diors rechter Hand, die wirklich alles in ihrer Hand behalten wollte. „Er war eben nicht Teil der Modeszene“, sagt Bourdelier. Raymonde habe abschätzig von dem neuen Freund Diors gesprochen, „der mit der Metro fährt“.

Christian Dior ließ sich nicht beirren. Er verbrachte viel Zeit mit dem um 25 Jahre jüngeren Mann. Auf einem Foto sind sie in Barcelona zusammen mit Salvador Dalí und ­seiner Frau Gala zu sehen. Auf einem anderen, wie sie in einem Café in Saint-Tropez sitzen. Catherine Dior, die jüngere Schwester des Modemachers, sagte später, nie habe sie ihren Bruder so glücklich ge­sehen wie mit Jacques. Endlich konnte der Couturier die Wonnen der Normalität er­leben – und sich mit seinem Freund zum Beispiel Alfred-Hitchcock-Filme im Kino an den Champs-Élysées anschauen.

Diors schlanke Linie war dauernd in Gefahr

Mehrmals zeigte Christian Dior sogar in der Öffentlichkeit seine Zuneigung, das hatte er bei keinem anderen Mann zuvor getan. „Er war sehr diskret“, sagt der aus Deutschland stammende Designer Jürgen Michaelsen („Yorn“), der 1956 Assistent im Modehaus an der Avenue Montaigne war. „Und zu der Zeit war das äußerst ungewöhnlich, dass zwei Männer ihre Beziehung offenbarten.“ Von einem Coming-out konnte man aber natürlich noch nicht reden, selbst wenn Paris schon damals nicht so schwulenfeindlich war wie der Rest der Welt.

Die Beziehung zu dem gut aussehenden jungen Mann setzte Dior aber womöglich auch unter Druck. Seine schlanke Linie war dauernd der Gefahr guten Essens ausgesetzt, wie er in seiner Autobiografie schrieb – von Gänsestopfleber bis zu kandierten Früchten ließ er nichts aus. Das Restaurant im Hotel ­Plaza Athénée, gegenüber der Firmen­zentrale, bot noch bis vor kurzem das Dior-Menü an mit Hummer und Lammkoteletts aus der Lozère, gefolgt von einem norwegischen Omelett mit Himbeeren und Vanille. Nicht gerade appetitlich, wenn man bedenkt, dass Dior vermutlich auch wegen seines Übergewichts an Herzversagen starb.

Sein Tod war für ihn eine Katastrophe

Jedenfalls kamen im Herbst 1957 einige Stressfaktoren für den Zweiundfünfzigjährigen zusammen. Der Vergleich mit dem jungen Mann an seiner Seite fiel für ihn nicht gerade schmeichelhaft aus. Nach der Modenschau im Oktober war er so erschöpft, dass er dringend Erholung brauchte. Am Abend vor seiner Abfahrt besuchte er noch eine Gesangsdarbietung seines jungen Freunds und war begeistert. An der Ecke von Rue Balzac und den Champs-Élysées verabschiedeten sie sich zum letzten Mal – Frédéric Bourdelier vom Dior-Archiv muss noch heute jedes Mal daran denken, wenn er an der Stelle vorbeikommt.

Am nächsten Tag bestieg Dior an der Gare de Lyon den Zug nach Montecatini in der Toskana, einem Erholungsort mit Thermalbad. Dort starb er am 24. Oktober 1957. Die Trauerfeier am 29. Oktober in der Kirche Saint-Honoré-d’Eylau war wie ein Staatsakt mit Tausenden Schaulustigen, unter den Gästen Prominente wie die Herzogin von Windsor und Jean Cocteau, Mitarbeiterinnen wie Raymonde Zehnacker und Anne-Marie Poupard, Mannequins wie Victoire Doutre­leau, sein Assistent und Nachfolger Yves Saint Laurent sowie dessen Freund Karl Lagerfeld, der 1949 bei einer Dior­ Modenschau in Hamburg die Bestimmung für sein Leben gefunden hatte.

Für Benita war der Tod „eine Kata­strophe“, wie er Frédéric Bourdelier von Dior immer wieder sagte, der ihn in den vergangenen Jahren oft getroffen hat. Auch weil ihm fälschlich unterstellt wurde, er habe Dior zu einer Diät gedrängt. Der Sänger nahm das Pseudonym Tony Sandro an, ging einige Zeit in die USA und brachte unter diesem Namen auch später in Paris Platten heraus („Ou est le Soleil“). In der Nacht zum Mittwoch vergangener Woche ist Jacques Benita, wie das Modehaus Dior am Montag auf Nachfrage mitteilte, im Alter von 91 Jahren in Paris gestorben.