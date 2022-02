Aktualisiert am

Zum Tod von André Leon Talley : Erinnerungen an meinen alten Freund

Gloria von Thurn und Taxis war seit den Achtzigerjahren mit André Leon Talley befreundet. Hier erinnert sich die Fürstin an persönliche Momente mit dem legendären Modemann, der am 18. Januar im Alter von 73 Jahren gestorben ist.

Im Sommer 2013 nahm Gloria von Thurn und Taxis André Leon Talley mit zu den Festspielen in Bayreuth. Bild: dpa

ALT oder André, wie wir ihn nannten, war im wahren Sinn des Wortes „larger than life“. Als wir uns in den Achtzigerjahren während der Modenschauen kennengelernt haben, fand ich ihn sofort klasse. Er war mittendrin, überall dabei, war mit allen Haute-Couture-Kundinnen per Du und behandelte die Damen, egal wie hoch sie standen, wie Schülerinnen.

Nicht nur, dass er perfekt Französisch sprach, er wusste einfach alles über Mode. Er kannte sich mit Stoffen aus, wusste, wer was wo in Handarbeit gefertigt hatte und kannte die Ateliers der verschiedensten Handwerker. Seiner soliden Kenntnis über die Fertigungstiefe der Haute Couture verdankt er den Respekt und die Freundschaft, die Karl Lagerfeld für ihn hatte. Die Liebe zum Detail hatte er bei Diana Vreeland im Metropolitan Museum eingeatmet, lange bevor er in Andy Warhols oberflächliche Glitzerwelt des Magazins „Interview“ umstieg.