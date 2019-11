Der Zanotta-Sacco ist zurück : Sitz, du Sack!

Aktualisiert am

Nie waren Plastikabfälle gemütlicher: Den Sitzsack von Zanotta, der vor 50 Jahren erstmals auf den Markt kam, gibt es nun auch in einer 100 Prozent wiederverwertbaren Version.

Sitzsäcke gibt es viele, und nach heutigem Verständnis hat es sie auch schon immer gegeben. Doch der berühmteste aller Sitzsäcke, zugleich der erste industriell hergestellte, ist gerade einmal 50 Jahre alt. Der „anatomische Sessel“, der als Sacco in die Designgeschichte einging, wurde von drei Architekten in Italien entwickelt: Piero Gatti (Jahrgang 1940), Cesare Paolini (1937 bis 1983) und Franco Teodoro (1939 bis 2005). Das Trio wollte einen Sessel ohne Lehnen entwerfen, der sich an die Form des Körpers anpasst.

Dafür experimentierten sie mit vielen Materialien, füllten Säcke mit Wasser und Luft, mit Blättern und Federn, zuletzt mit kleinen Kugeln. Es waren Perlen aus Polystyrol, was Styropor entspricht. Die Hülle wiederum bestand aus verstärktem PVC und war transparent.

Die Materialien entsprachen dem damaligen Zeitgeist, der wie ein Hinkelstein geformte Sitz kam gut an. Das Kaufhaus Macy's wollte nach einem Blick auf den von den Müttern der Designer genähten Prototypen gleich 10.000 Säcke kaufen. Aurelio Zanotta nahm den Sacco 1969 in Produktion, heute fehlt er in keiner Designsammlung der Welt.

Zum Jubiläum hat das italienische Unternehmen Zanotta die Kügelchen aus expandiertem Polystyrol (EPS), die sich nur unter enormen Kosten wiederverwerten lassen, durch einen Bio-Polyester ersetzt, der aus Zuckerrohr hergestellt wird. Die Hülle des Sacco ist aus Econyl, einem Kunststoff, der aus Plastikabfällen von Deponien und aus alten Fischernetzen produziert wird. Econyl ist gleichwertig mit neu hergestelltem Nylon, kann aber immer wieder recycelt, neu geschaffen und neu geformt werden. Die Kollektion „Sacco Goes Green“ hat ein grafisches Muster auf der Außenhülle und wurde vom Franzosen Pierre Charpin gestaltet. Sie ist auf 100 Stück limitiert.