Im Sinn des kalkulierten Kontrasts kommen auch Gäste, mit denen sie sich im Lauf des Lebens angefreundet hat. Berührungspunkte gibt es viele. Aufgewachsen ist Paula Macedo Weiß in Brasilien unter der Militärdiktatur; in ihrem neuen Buch „Es war einmal in Brasilien“ erzählt sie davon aus der Perspektive einer Tochter aus der politisch engagierten Mittelschicht. Anfang der neunziger Jahre kam sie nach Deutschland, um Jura zu studieren. In Tübingen, wo sie promoviert wurde, lernte sie den Kommilitonen Daniel Weiß kennen, heiratete ihn – und blieb in Deutschland. Ihre Arbeit als Anwältin hat die Mutter von vier Kindern aufgegeben, um sich dem Familienleben und der Arbeit für Kunst und Kultur zu widmen, als Präsidentin der Stiftung Museum Angewandte Kunst, als Initiatorin vieler interkultureller Projekte zwischen Brasilien und Deutschland und neuerdings auch als engagierte Streiterin für eine sinnvolle Nutzung der Paulskirche.



„Meine Leidenschaften wechseln im Laufe der Zeit. Alles muss in Bewegung sein, das ist meine Konstante“, sagt Paula Macedo Weiß. „Schon als Kind hatte ich den Drang, die Welt zu verändern, immer nach vorne statt rückwärtsgewandt. Patina ist schön, aber neu streichen ist besser.“ Als sie das Haus mit ihrem Mann gekauft hatte, führten ihre Neugier und ihr Stilgefühl dazu, dass sie es renovieren ließ. Just als sie über andere Wandfarben nachdachte, inspiriert von einem Gemälde des niederländischen Fauvisten Kees van Dongen, traf sie Ralf Murjahn, den Chef des Farbenherstellers DAW. Ein Wort gab das andere, und am Ende stand eine neue Farbpalette. Mit Murjahns Schwester Annika, die unter der Marke Caparol Icons besondere Wandfarben herausgibt, setzte sie sich in ihrer Küche zusammen, deren Apricot-Pink nun den Namen „Paula’s Kitchen“ trägt. Die Wandfarben im Wohnzimmer und in der Bibliothek wirken übrigens auch deshalb so stark, weil sie im Gegensatz zu den Möbeln stehen: Ein Sofa von Minotti und ein Tisch von Bottega Veneta sind dezent gehalten.