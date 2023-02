Wieso der Secondhand-Boom Zara und Co. nicht gefährlich werden wird, die Kleidung immer verrückter wird und warum das wirklich Neue in der Mode nicht in ihren Schnitten und Formen zu finden ist. Zehn Thesen zur Zukunft der Mode.

I: Sehen wir uns im Metaversum?

Man ist ja geneigt, angesichts der rasant fortschreitenden Digitalisierung alles für möglich zu halten. Jüngstes Beispiel: virtuelle Mode. Digital erzeugte, physisch nicht existente Klamotten, die in Social Media und in game getragen werden. Und mit denen Geschäft gemacht wird. Die Idee ist bestechend. Wir ziehen uns ja nicht an, weil wir sonst frieren. Bekleidung dient seit jeher auch dem personal branding, und in dem Maße, wie wir unser Leben im Netz verbringen, positionieren wir uns medial.

Instagram & Co. sind Plattformen zur Selbstdarstellung, ein riesiges Ökosystem von Apps bedient das Bedürfnis nach visueller Selbstoptimierung. Da ist der Schritt zum virtuellen Outfit naheliegend. Und umweltschonender als wardrobing, bei dem schon produzierte Designermode nur fürs Foto bestellt und anschließend wieder zurückgeschickt wird, ist die digitale Ware allemal. Zu Ende gedacht, ist virtuelle Mode vielleicht sogar so etwas wie die Lösung aller Nachhaltigkeitsprobleme der Modebranche.

Doch im Ernst: Es steckt eine gehörige Portion Übertreibung in dem Thema, angeheizt durch Mark Zuckerberg, der seinen Facebook-Konzern auf der Suche nach einer neuen Börsen-Story sogar in Meta umgetauft hat. Es scheint so, als ob Modemarken, die sich seit jeher gerne progressiv positionieren, wieder mal einem Hype aufsäßen, ohne sich zu fragen, wo der Nutzen für die Zielgruppe ist.

Vielleicht wird mit dem Metaversum so etwas wie der nächste Evolutionsschritt des Modemarketings eingeleitet. Es ist ja ein Phänomen, wie sich gerade bei Luxusmarken die Preise von den Produktionskosten entfernt haben: Wo zu Zeiten der Haute Couture für exklusives Handwerk exorbitante Preise aufgerufen wurden, die durchaus gerechtfertigt waren, werden nun schlichte T-Shirts für 600 Euro und ordinäre Sneaker für 1000 Euro verkauft. Als Nächstes bringen die Marken virtuelle Mode an den Mann und die Frau. Da bekommt man für sein Geld nicht einmal mehr ein konkretes Produkt, bloß noch den Markenstatus

II: Sind Sneaker die neuen Krawatten?

Spätestens mit dem Siegeszug des Homeoffice ist die Formalwear scheinbar endgültig erledigt. Aus dem Casual Friday ist der Casual Weekday geworden. Als Symbol des Formellen hat besonders die Krawatte ausgedient. Zwar hat der Chef der italienischen Männermodemesse Pitti Uomo in Florenz, Raffaello Napoleone, jüngst das Comeback der bunten Binder ausgerufen, aber damit wollte er wahrscheinlich vor allem seinen Ausstellern Mut machen. Als Ausweis von Seriosität hat der Schlips ohnehin lange ausgedient. Es waren Krawattenträger, die uns die Finanzkrise beschert haben.

Dieselbe Sorgfalt, die der modische Mann früher auf die Auswahl seiner Krawatte verwendet hat, lässt er heute seinen Schuhen zukommen. Nicht selten sind es Sneaker, die zum Anzug getragen werden und für die individuelle Note sorgen sollen, was einst ja die Funktion der Krawatte war. Dumm nur, dass diese Turnschuhe meistens weiß sind. Vielleicht kommt es tatsächlich so, wie Napoleone sagt, und die Krawatte steht vor einem modischen Comeback. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Antitrend Mode wird. In einer Zeit, in der junge Männer in T-Shirts Milliardenkonzerne steuern, sind Krawattenträger womöglich die wahren Rebellen.