Jessica Joffe verkörpert diesen Stil großartig. Schon wegen ihrer Weltläufigkeit – sie hat in Washington, München, New York und Los Angeles gelebt und zieht gerade wieder nach Europa zurück. Wegen ihrer Vielseitigkeit – sie hat als Model gearbeitet, als Autorin, Stylistin und Schauspielerin („A Most Wanted Man“). Und wegen ihres untrüglichen Stilgefühls, das sie auf der Straße und auf dem roten Teppich immer wieder in den Fokus von Street-Style-Fotografen rückt.



Ihr Sinn für Spontaneität war dann auch die richtige Einstellung für das „Guerrilla Shooting“ am Venice Beach, wie sie es selbst heute nennt: „Wir waren fertig, bevor wir überhaupt angefangen hatten.“ Ein paar nichtsahnende Touristen wunderten sich darüber, wie sich da eine junge Frau am Strand einfach so umzieht, in Amerika! So war der Ton gesetzt für alle weiteren Shootings mit Diane Kruger, Lena Meyer-Landrut, Claudia Michelsen, Alpha Dia, Mark Forster und all den anderen Stars und Models, die das Magazin in zehn Jahren bereichert haben. Und natürlich für die Modestrecke mit Toni Garrn in der Februarausgabe des F.A.Z.-Magazins.