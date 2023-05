Wolfgang Joops neue Kollektion : Hessnatur bringt Wunderkind zurück

In seinem braunen Oversize-Anzug, einem himmelblauen Kapuzenpullover und Nike Sneakern wirkt Wolfgang Joop wie ein etwas in die Jahre gekommener, aber typischer, Berliner Szene-Hipster, als er zum Pressetermin in Berlin-Mitte erscheint. Zusammen mit Andrea Homann, die bei Hessnatur einen Teil der Doppelspitze im Vorstand bildet, stellt er die neue Kapselkollektion vor, die Wunderkind X Hessnatur heißt.

Die Kollektion besteht aus 18 Kleidungsstücken und wird kommende Woche im Handel erhältlich sein. Dazu zählen ein paar ziemlich simple Feinripp-Shirts in Pfirsich und Pastellblau, eine gerade geschnittene Jeans und zwei Longsleeves, aber auch eine Cargohose, ein Blazer aus Denim und kompliziertere Schürzen- und Hemdblusenkleider mit auffälligen floralen Mustern. Diese Prints, erzählt Joop, habe er seinem reich bestückten Archiv entnommen, einer erinnert an das Muster eines Kimonos aus dem 19. Jahrhundert, zu einem anderen inspirierten ihn das Blättern durch frühe Ausgaben der amerikanischen Vogue und die Bilder von Erwin Blumenfeld. „Lieber gut kopiert, als beschissen selbst entworfen“, sagt er in der ihm typischen, unverblümten Art und einem verschmitzten Lachen. So kennt man den Designer, der Mode immer auch „modisch, soziologisch, psychologisch“ betrachtet und selten ein Blatt vor den Mund nimmt.

Dass die Unschuld ausgerechnet ihn verführt, der vor einigen Jahren mit der Aussage für Furore sorgte, dass die Mode von der Sünde lebe, ist nicht gerade schnell erklärt. „Die Lust an der Mode will ich nicht aufgeben“, sagt er, die Unvernunft aber schon. „Zu wissen, was man nicht mehr will, ist auch ein Weg“, erklärt Joop und spricht von einer „Umerziehung“ in Sachen Luxus.

„Früher gab es eine riesige Auswahl an Stoffen, und ich fühlte wochenlang Qualitäten. Heute bekomme ich ein weißes Blatt Papier mit vier Fusseln darauf und dann kann ich daraus einen Mantel designen. Nicht fünfzehn, einen.“ Anstrengend sei diese Limitierung, aber auch eine neue Form des Luxus für ihn. „Ich habe seitdem einen ganz anderen Spaß daran, Mode zu machen.“ Deshalb arbeiten die beiden auch schon an der nächsten Kapselkollektion, die im Herbst erscheinen soll.

Um Kompromisslosigkeit sei es gegangen, beim Stil, aber auch bei der Nachhaltigkeit. „Wir wollten ein Statement setzen: High Fashion, nachhaltig“, fasst Andrea Homann dann die Raison d’être der Kollektion und den Grund der Zusammenarbeit zusammen. „Damit alle Menschen, die Mode lieben, wie wir beide sie lieben, sie tragen können, mit allerbestem Gewissen.“ Ein steiniger Weg sei es zu diesem Moment gewesen, aber „für uns gibt es gar keinen anderen.“

Diese Kompromisslosigkeit ist Existenzgrundlage bei Hessnatur. Das Unternehmen aus Butzbach bei Frankfurt ist seit über 45 Jahren Vorreiter auf dem Gebiet dessen, was damals in Modekreisen noch verächtlich als ‚Öko-Mode‘ abgestempelt wurde. Der Gründer, Heinz Hess, war Chemiker und wollte seinen Kindern Kleidung anziehen, die gesund für sie und den Planeten war. Gemeinsam mit Ehefrau Dorothea gründeten sie 1976 Hessnatur. „Damals hat noch keiner über Nachhaltigkeit nachgedacht, geschweige denn, dass es ein Thema in der Mode gewesen wäre“, sagt Homann.

Nun hat man also mit Wolfgang Joop einen der großen deutschen Designer ins Boot geholt. Hochkarätige Image-Unterstützung, denn obwohl Nachhaltigkeit heute auf allen Laufstegen der Welt zum guten Ton gehört, hängt Hessnatur immer noch ein allerletzter, schwer komplett loszuwerdender Öko-Ruf an. Vielleicht ist auch genau das der Kern des Problems: Wenn Nachhaltigkeit selbstverständlich wird, wer braucht da noch einen Spezialisten?

Mehr zum Thema 1/

„Wir sind da, wo andere sich wünschen, zu sein“, sagt Homann und meint die gut eingespielten und verlässlichen Lieferanten, auf die das ein oder andere Modelabel neidisch sein dürfte, die längst eingesammelten Zertifizierungen, um die sich andere Marken heute in aufwendigen Prozessen bemühen müssen und die zahlreichen Auszeichnungen. Schließlich baute Hessnatur schon Bio-Baumwolle an, als andere noch die Sünde zelebrierten.