Laufsteg-Diva wird 90 : Für Carmen Dell'Orefice ist noch lange nicht Schluss

September 2014: Carmen Dell'Orefice beim Fototermin im Victoria and Albert Museum. Auch sieben Jahre später ist kein Ende ihrer Karriere in Sicht. Bild: dpa

Angehende Models werden heute auf Instagram oder Tiktok entdeckt. Selten passiert es noch, dass Booker oder Agenten junge Mädchen auf der Straße ansprechen und sie so auf die Laufstege oder Cover großer Magazine bringen. Vor mehr als 70 Jahren war das noch anders: Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entdeckte die Frau des deutsch-amerikanischen Fotografen Hermann Landshoff die damals 13 Jahre alte Carmen Dell'Orefice in einem Bus in Manhattan. Nur verpasste Landshoff seine Chance, das heute wohl dienstälteste Model der Welt groß rauszubringen.

Denn wäre es nach dem „Harpar's Bazaar“-Fotografen gegangen, wäre die Karriere des jungen Teenagers vorbei gewesen, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatte: „Ich habe die Test-Fotos gemacht, und meine Mutter hat danach einen Brief bekommen. Darin stand, dass ich ein sehr charmantes Kind sei, aber überhaupt nicht fotogen“, erinnert sich die 1931 geborene Dell'Orefice vor rund drei Jahren im Model Talk bei Veronica Beard. Über Bekannte ihrer Eltern gelang Dell'Orefice schließlich zur Vogue, die den Teenager 1946 auf das Cover der Zeitschrift hob, im Alter von gerade mal 15 Jahren. Es war der Startschuss ihrer Karriere, auch wenn das Model nach eigenen Angaben lieber eine Ballerina geworden wäre. Am Donnerstag wird Carmen Dell'Orefice 90 Jahre alt – und von Ruhestand ist noch lange keine Rede.

Dell'Orefice: „Ich plane bis 105“

Selbst heute ist die elegante Frau mit den weißen Haaren und den langen Beinen das wohl meistgebuchte Model ihrer Altersklasse. Steht sie gegenwärtig vor den Linsen Sébastien Mickes, Timothy Greenfield-Sanders oder Kristian Schullers, sollen sich schon damals Foto-Granden wie Irving Penn, Cecil Beaton, Horst P. Horst oder Richard Alvedon um die 1,80 Meter große Schönheit gewetteifert haben. Und auch auf der Fashion Week ist die New Yorkerin mit italienischen und ungarischen Wurzeln immer noch ein begehrtes Model – obwohl oder gerade weil ihre Kolleginnen immer jünger werden. Neben Laufsteg-Jobs für Alberta Ferretti und Jean Paul Gaultier warben Marken wie Rolex, Gap und Elizabeth Arden in den letzten Jahren mit der dreifach geschiedenen Dell'Orefice, deren Tochter inzwischen 56 Jahre alt ist.

Ein Ende ihrer Karriere ist, wenn es nach ihr ginge, noch lange nicht in Sicht: „Ich plane bis 105, dann schaue ich mal, ob ich mir einen anderen Job suche“, scherzte sie vor einiger Zeit im Interview mit der „Harper's Bazaar“. Auch wenn ihre Karriere stets gut lief, schaffte sie ihren großen Durchbruch erst im Alter, wenn andere Kolleginnen ihre Laufbahn schon Jahrzehnten beendet haben. Dell'Orefice hat den Bereich der „Best-Ager“ zu ihrem eigenen gemacht, auch weil sie zu ihrem Alter steht. Die künstliche Hüfte und Knie merkt man ihr nicht an, und auch sonst ähnelt sie wenig anderen Damen ihres Alters. Dennoch beschäftige sie sich mit denen auch gerne in ihrer Freizeit, zumindest mit „denen, die so nett sind, noch am Leben zu bleiben“, scherzte sie bei Veronica Beard.

Mehr zum Thema 1/

Eine weitere Leidenschaft der extrem schlanken und grazilen 90-Jährigen: Kochen und Eis essen: „Ich esse, wie ich Appetit habe, und zähle keine Kalorien“. Sie habe wahnsinniges Glück mit ihrem Stoffwechsel, verriet sie im Interview dem „New You Magazine“, der ihre Schwäche für Eiscreme einfach toleriere: „Das ist mein Bankkonto. Es gibt mir ein Gefühl der Sicherheit. Man könnte denken, Klamotten würden das tun, aber nein, es ist Eiscreme“.Ihren Humor wird sie wohl nie verlieren. Und wenn es dann doch einmal soweit ist, weiß Carmen Dell'Orefice schon lange wie: „Wenn ich sterben muss, dann in meinen High Heels.“