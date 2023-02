Für den Opernball hatte die Fitness-Ikone und Star-Begleitung von Richard Lugner eine Hose eingepackt. Ein No-Go in Wien. Wer half in letzter Minute?

Jane Fonda und Richard Lugner beim Wiener Opernball, Hollywood und Österreich, new world meets old world, die Geschichte war schon vorab ein Knaller. Gerade weil die 85 Jahre alte Fitness-Ikone dem 90 Jahre alten Bauunternehmer in erster Linie wegen der fürstlichen Bezahlung zugesagt hatte. „Na ja, mir wurde sehr viel Geld geboten, und ich brauche das Geld“, sagte sie bei einer Pressekonferenz in dem zum Lugner-Imperium gehörenden Einkaufszentrum Lugner City vorab.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Dann nahm die Story eine noch bessere Wendung, die von jetzt an eigentlich in jedes Handbuch für USA-Touristen in Europa gehört: Jane Fonda wusste gar nicht, dass es zum Opernball gehen sollte, sie hatte sich lediglich auf die Oper vorbereitet – mental wie modisch. Die Fitness-Ikone hatte eine Hose eingepackt.

Krawattenpflicht, „No Brown in Town“, ein verantwortungsbewusster Umgang mit Jeans und Sneaker, das alles sind Regeln, die in vielen Teilen dieser Welt heute nicht mehr existieren. Nicht so in Österreich oder zumindest im Ersten Haus am Ring in Wien am letzten Donnerstag vor Aschermittwoch. Fonda hatte also zum Opernball das, was auch in den Vereinigten Staaten als Fashion-Emergency bekannt ist – eine Einladung (für die sie auch noch Geld bekam) und kein Kleid. Irgendjemand muss ihr dann in letzter Minute eins geschickt haben, denn Jane Fonda erschien am Donnerstagabend eben doch in einem Kleid.

Vom wem kam das Kleid?

Die Frage ist nur: Von wem kam es? Jemand, der mit den lokalen Stilgepflogenheiten vertraut ist, kann es kaum sein. Das Kleid ist weiß, die Farbe, die bei dieser Gelegenheit ausschließlich Debütantinnen tragen dürfen. Das Kleid ist auch ein paar Zentimeter zu kurz, denn die Säume der Damen müssen eigentlich die Knöchel bedecken. Jane Fonda wusste am Opernball-Abend auch nichts Näheres. Auf die an roten Teppichen – oder in diesem Fall im Foyer – eigentlich recht vorhersehbare Frage, woher denn das Kleid stamme, antwortete sie: „Ich weiß es nicht.“

Mehr zum Thema 1/

Jane Fonda, soviel ist festzuhalten, hatte wirklich wenig Lust auf Oper und machte keinen Hehl daraus das zuzugeben. Ihre Stylistin Cristina Ehrlich klärte die Sache dann am Freitag via Instagram auf. Und es passt, dass in letzter Minute jemand einsprang, der fernab dieser alten Opernball-Welt sozialisiert wurde. Emilia Wickstead stammt ursprünglich aus Neuseeland und fertigt von London aus Abendkleider, die so wunderschön sind, dass sie eigentlich auf jedes Parkett gehören – nur vielleicht nicht auf dieses in Wien. Ehrlichs Kommentar zum Bild von Fonda und Lugner in der Staatsoper auf Instagram rundet diese Geschichte über amerikanisch-österreichische Beziehungen nämlich folgendermaßen ab: „#janefonda attends the annual Vienna Opera Ball in Venice.“