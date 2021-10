Holzmöbel vom Bullenberg : Kein schöner Forst

Es könnte so idyllisch sein auf dem Bullenberg. Eine einsame Lichtung mitten im Wald, am Rand ein Hochsitz, die offene Fläche gesäumt von Eichen, Birken, Lärchen, ein paar kleinen Fichten. Hüfthohes Gras und Farne bedecken den Boden. Die Sonne bricht durch die Wolken und lässt die Blätter sattgrün aufleuchten. Plötzlich springt etwas Braunes auf und hüpft hektisch durch das Gras davon. „Damwild“, sagt Albrecht von Alvensleben. „Einen Wolf habe ich hier auch schon mal gesehen.“ Es könnte so idyllisch sein auf dem Bullenberg. Wenn da nicht diese Geräusche wären, die aus der Ferne zu hören sind. Manchmal kracht es dumpf, manchmal klingt es eher metallisch. Menschengemachter Lärm offensichtlich.

„Hören Sie das?“, fragt von Alvensleben. „Das sind große Forstmaschinen. Irgendwo hier wird gerade gerodet.“ Mit Idylle kommt man leider nicht mehr weit im Wald der Familie von Alvensleben im westlichen Sachsen-Anhalt. Drei Dürrejahre in Folge haben ihre Spuren hinterlassen in dem rund 900 Hektar großen Besitz in der Gemeinde Erxleben. Während es rund um die kleine Erhebung namens Bullenberg noch so aussieht, wie man es vom deutschen Wald erwartet, tun sich wenige Fahrminuten weiter riesige leere Flächen auf: Kahlschlag. Erst war es stürmisch, dann blieb der Regen aus, schließlich machte sich der Borkenkäfer über die ohnehin geschwächten Bäume her. Vor allem Fichten und Lärchen sterben reihenweise. Da hilft nur noch Abholzen – wie in vielen Regionen in der Mitte und im Osten des Landes.