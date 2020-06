Statement-Sonnenbrillen : Immer den Durchblick behalten

Heute kann es regnen, stürmen oder schneien – es wird auch wieder strahlen, scheinen und leicht sein, ganz sicher. Nach unserem Corona-Winterschlaf werden wir erwachen, ins helle Licht da draußen blinzeln, uns recken und strecken – und rausgehen. Gerne auch mit Abstand. Dafür braucht man, zumal in Erinnerung des vergangenen Hitzesommers, dessen Wiederholung nicht ganz unwahrscheinlich scheint (obwohl in diesem Jahr immerhin weniger Leute geflogen sind), aber auch in hiesigen Gefilden Schutz vor der Sonne. Schönerweise kann man damit ganz, ganz viel ausdrücken: Ich bin cool. Ich bin too cool for school. Ich bin busy. Keine Zeit. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Lassen Sie mich, Arzt, ich bin durch. Blende mich nicht. Talk to the hand.

Johanna Dürrholz Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET F.A.Z.

Sie merken schon: Es gibt mannigfaltige Gefühle, die man mithilfe der richtigen Sonnenbrille ausdrücken kann. Express yourself und so. Wir haben ein paar schöne Modelle herausgesucht, zurzeit noch in nasser Umgebung, aber bereit, ins Warme und Trockene, ins Sonnenlicht ausgeführt zu werden.

Macht sich gut im Cabrio

Futuristisch mutet das Modell von Dolce & Gabbana an, für jene, die den Urlaub im Harz aufpeppen wollen oder vielleicht stattdessen doch lieber, Elon-Musk-Style, Urlaub auf einem anderen Planeten machen möchten. Swag hätte man damit selbst auf dem unsexyesten aller Planeten: Uranus.

Hübsch und praktisch hingegen macht es McQ: mit Kette zum Umhängen und gegen das Verlieren. Wer sich die Welt lieber rosarot malt, weil es draußen von Pollen, Viren und Aerosolen nur so wimmelt, ist mit den farbenfrohen Modellen von Ray-Ban und Escada gut beraten. Wer sich gleich ans tiefblaue Meer traumschauen will, greift zum Modell von Alexander McQueen.

Aber es gibt auch in diesem Jahr wieder Klassikermodelle. Für alle, die wie Audrey Hepburn stets hübsch erstaunt in Schaufenster schauen wollen, passt die Brille von Oliver Peoples in großer Kastenform. Mit weißem Rand lebt es sich windschnittiger, das Modell ist von Giorgio Armani und macht sich sicher gut beim Cabriofahren. Und wer es besonders warm braucht und dabei vielleicht noch zu einer eleganten Teeparty mit Kanapees und Gurkensandwich eingeladen ist, kann sich an der braunen Boucheron-Brille erfreuen.