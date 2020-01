Wintertrends : Damit kann man Ski und im Cabrio fahren

Wuuuusch, zwuuuusch - it's that time of the year again, nämlich Skisaison! Und: Schneesaison. Hoffentlich, wenn man in den Bergen ist. Für alle, die es nicht in alpine Gegenden schaffen, haben wir eine andere Umgebung gefunden, in der wetterfeste Kleidung von Vorteil ist: ein Mercedes W111 Cabrio, das uns freundlicherweise von der Firma Automobile Meilensteine zur Verfügung gestellt wurde und in der Frankfurter Klassikstadt zum Einsatz kam.

Für Frostbeulen empfiehlt sich auf der Fahrt eine besonders dicke, aber nicht unbedingt regenfeste Jacke von Louis Vuitton, die Race-Car-Jacke von Gucci hingegen scheint zwar Cabrio-geeignet, schützt aber nicht vor eisigem Fahrtwind. An nicht ganz so kalten Tagen eignet sich auch eine silberne Boggi-Weste zum Autofahren. Ausgestattet mit den richtigen Accessoires wie der Skibrille von Dragon und der Mütze von Canada Goose kann man mit dem Cabrio auf jede Après-Ski-Party fahren (nur hin, versteht sich) und Partyking oder -queen sein. Im Fall der mit Fransen versetzten Moncler-Jacke geht vielleicht sogar eine Country-Party, howdy!

Um nicht nur den Après-, sondern auch den Mittendrin-Ski zu überleben, braucht es Handfestes. Wer öfter im Schnee landet (Snowboard-Anfänger!), dem kommen das Signalgelb von Woolrich und das Grellblau von Canada Goose gelegen – so findet man Gestrandete, die zappelnd in den Schneewehen liegen. Hüttentauglich ist der rote Klecks von Chanel. Und Männer haben im Pullover von Marc O'Polo in Rostorange ihren Auftritt. Skijacken bitte in gedeckten Farben, zum Beispiel von Boss, die farblich zum Mercedes passt. Auch der Jumpsuit in den typischen Tommy-Hilfiger-Farben ist abseits der Piste ein Hingucker. Funktioniert auch draußen, zum Wuuuusch und Zwuuuusch.