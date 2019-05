Frankfurter Stil : Die Küche als Labor

Ganz in Weiß, nein, Eierschale: Küche an der Straße Im Burgfeld in der Frankfurter Römerstadt. Die Amerikaner besetzten 1945 wohl auch dieses Haus – und überstrichen die Küche in gebrochenem Weiß. Bild: Laura J Gerlach

Als Margarete Lihotzky 1925 nach Frankfurt kam, war sie eine der wenigen Frauen unter den Architekten. Und eine der wenigen Frauen, die am Projekt „Das Neue Frankfurt" des Stadtbaurats Ernst May mitarbeiten sollten, das bezahlbare und moderne Wohnungen für jedermann vorsah. Die junge Wienerin, 1897 geboren, war dem Projektbereich „Typisierung" zugeordnet. Sie arbeitete unter anderem an der Entwicklung eines Küchenkonzepts für das von May geplante Wohnungsbauprogramm. Es sollte in einem lebenspraktischen Paradigmenwechsel die Gewohnheiten des hergebrachten Wohnens grundlegend verbessern.

Die gemütliche große Wohnküche mit rußig-verrauchter Feuerstelle war in Mays Augen unpraktisch und unhygienisch. In seinem modernen Wohnkonzept war sie schlicht nicht mehr denkbar. Die Küche musste als rationeller Kleinstraum und Arbeitsstelle zur Herstellung von Mahlzeiten für die Kleinfamilie konzipiert werden. Die Frankfurter Küche sollte ein funktionaler Ort für die moderne Hausfrau sein und es ihr ermöglichen – man könnte auch sagen: aufzwingen -, allein, zeiteffizient und in praktischer, modulhaft ausgestalteter Raumsituation Koch-, Spül- und Bügelarbeiten zu erledigen.

Auf kaum mehr als sechs Quadratmetern konnte man schwerlich zu zweit in der Küche stehen, geschweige denn mit den Kindern das Frühstück einnehmen. Die Küche sollte so sauber und funktional sein wie eine Apotheke oder ein Labor. Gläserne Türen in den Hochschränken mit kugelgelagerten Schiebetüren: Nichts staubt ins Geschirr, und man muss nicht erst viele Türen öffnen, um zu finden, was man sucht. Keine Tür steht in den Raum, wenn man an die Untertassen will. Die Arbeitsplatte ist auf Sitzhöhe am Fenster, das natürliche Licht fällt von vorne auf den Arbeitsbereich, der Blick führt ins Grüne, rechts die Müllschublade, um gleich die Kartoffelschalen von der Arbeitsfläche zu wischen. Die metallene Ablage fürs schmutzige Geschirr links, die Spüle rechts daneben, das Abtropfregal wieder links darüber hängend. Alles geht ruck, zuck, man muss nicht lange hin und her laufen. Topf aus dem Schrank, Milch einschenken, mit der linken Hand schon die Schütte mit dem Grieß rausziehen, rechts rühren: Schon köchelt der Grießbrei auf dem Elektroherd. Die Kinder spielen unter den Augen der Mutter im Wohnzimmer, dank einer Schiebetür von der Küche aus zu sehen.

So plante Margarete Lihotzky die neue Küchenarbeit – selbst gekocht hat sie nie. Aber alles genau analysiert: Schon 1917 hatte sie mit einem Entwurf zur rationellen Haushaltsführung für eine Wiener Arbeiterwohnanlage auf sich aufmerksam gemacht. Und für ihr Frankfurter-Küchen-Konzept hat sie bei den Vordenkern ihrer Zeit recherchiert: Sie las die Studie „Die rationelle Haushaltsführung“ der Amerikanerin Christine Frederick, kannte die Ausstattung des Mitropa-Speisewagens, wusste von den Küchenentwürfen Bruno Tauts und des Bauhaus.

Insbesondere ließ sie sich von der Firma Haarer anregen, die erst in Frankfurt und dann in Hanau ansässig war. Das Ehepaar Haarer hatte selbst eine rationale Küche konzipiert, fern der Wohnküche, mit einem Vorratsschrank, der mit Aluminiumschütten zur hygienischen Aufbewahrung der Vorräte und Zutaten ausgestattet war. Die Aluschütte, heute fast Sinnbild der Frankfurter Küche, ist eine Erfindung der Firma Haarer und seit dem Jahr 1925 deren Patent.

Zum Teil heute noch im Einsatz

Für May und Lihotzky war maßgeblich: Die Frankfurter Küche sollte eine möglichst lange Lebensdauer haben. Die Bewohner entrichteten bei Einzug keinen Kaufpreis für die eingebaute Küche, sie wurde über den monatlichen Zins abgestottert. Die Investition musste deshalb nachhaltig sein, die Küche mindestens 30 bis 35 Jahre halten. Tatsächlich sind die Frankfurter Küchen geradezu unvergänglich: Gefertigt in Vollholz von Schreinereien aus Frankfurt und Umgebung, auf Maß eingesetzt und mit Metalleisen in der Wand verankert, halten sich einige seit fast 100 Jahren. Frankfurter Küchen sind auch heute noch in Wohnungen der Ernst-May-Siedlungen täglich im Einsatz, wenn auch in den meisten Fällen nur noch zu Teilen und ergänzt um Spülmaschine, Kühlschrank, Mülltrennstation.

Doch der Umgang mit dieser Errungenschaft des modernen Designs ist mehr als widersprüchlich. Während Spezialisten und Fans die Küche und ihre Teile sammeln, als Einheit restaurieren, sogar ins Museum bringen oder für beachtliche Preise kaufen und verkaufen, fliegen Frankfurter Küchen andernorts immer wieder unerkannt auf den Sperrmüll. Die Frankfurter Küche als Alltagsmöbel ist vom Verschwinden bedroht.

Mit meinem Kunstprojekt „Die Bibliothek der Frankfurter Küchen" will ich fotografisch den heutigen Bestand dokumentieren, in privaten Haushalten, in Museen oder auch in Büros. Am Anfang steht die Ermittlungsarbeit. Mit Einverständnis der Besitzer fotografiere ich die Küchen dann in 360-Grad-Panorama-Technik. Dadurch wird die Räumlichkeit des Sujets in einem Bild vollständig erfasst. So kann dem späteren Betrachter vermittelt werden, was den gesamten Küchenraum ausmacht, und das Modulhafte, das Serielle sowie individuelle Gebrauchsspuren werden als Zeugnisse der Nutzung sichtbar.

„Die Bibliothek der Frankfurter Küchen“ soll ein Archiv zum Betrachten, Erfahren, Erforschen werden - und zum Bewahren einer Design-Ikone, aus Frankfurt stammend, international anerkannt und in wichtigen Sammlungen großer Museen: in Frankfurt unter anderem im Museum Angewandte Kunst, im Deutschen Architekturmuseum und im Historischen Museum; und in aller Welt im Victoria and Albert Museum in London, im Museum für angewandte Kunst in Wien, im Nasjonalmusset in Oslo und im Museum of Modern Art in New York.