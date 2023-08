Es fühlt sich anders an, so viel ist klar. Irgendwie griffiger, trockener, fester als andere T-Shirts. Das fällt sofort auf. Und die Farbe natürlich: ein zartes Beige, kein strahlendes Weiß. „T-Shirt of Tomorrow“ nennt die Schweizer Marke Qwstion ihr neues Produkt, ein einfaches, klassisches Kurzarm-Shirt. Mit einem entscheidenden Unterschied: Es besteht eben nicht aus dem typischen T-Shirt-Material Baumwolle, sondern aus Bananatex, einer Eigenentwicklung von Qwstion aus der Faser der Abacá-Palme. Noch gibt es das Shirt nicht zu kaufen, aber das Zürcher Unternehmen hat einen ersten Satz von hundert Stück zum Testen verteilt, rechtzeitig zur Hochsaison des T-Shirt-Wetters. Das Feedback der Testträgerinnen und -träger soll bei der Gestaltung der finalen Version berücksichtigt werden, die 2024 auf den Markt kommen soll.

Also ab in den Koffer mit dem „T-Shirt for Tomorrow“. Eine Reise in den Süden Frankreichs steht an, Hochsommer, mit warmen Tagen und lauen Nächte. Die idealen Bedingungen, um die Qualitäten des Shirts für morgen schon heute zu überprüfen. Bei der Übergabe des Testexemplars hatte Qwstions Mitgründer und Kreativdirektor Christian Kaegi noch die Vorzüge des Bananatex-Stoffs gerade bei heißem Wetter gerühmt: „Es ist langlebig, schnell trocknend, kühlend im Sommer.“ Zunächst einmal ist das Shirt in Größe S aber ein bisschen zu groß. Doch das muss so sein, denn Bananatex läuft beim ersten Waschen deutlich ein. Danach sitzt es gut, gerader Schnitt, nicht zu lang, nicht zu kurz, bequem, aber nicht over-sized. Und tatsächlich: Selbst bei über 30 Grad unter provenzalischer Sonne trägt es sich leicht und luftig. Das mag an der festeren, strukturierteren Qualität des Stoffs liegen, der anders als die weichere Baumwolle nicht anliegt und auch nicht auf der Haut klebt.

Doch warum bringt ein Taschenhersteller wie Qwstion überhaupt ein T-Shirt heraus und wagt sich damit in einen ganz anderen, viel schnelleren Markt? Die Zürcher Kollegen vom Taschenlabel Freitag haben ihre vor einigen Jahren lancierte Bekleidungslinie aus Naturfasern mittlerweile wieder eingestellt. „Design für Kreisläufe ist der gemeinsame Nenner“, erklärt Christian Kaegi. „Wie die Tasche ist das T-Shirt ein universelles Alltagsprodukt – und leider meistens dazu bestimmt, im Müll zu landen.“ Zudem basiere der größte Teil der Textilien heute auf Kunststoff. „Naturfasern wie Baumwolle machen den kleineren Anteil aus, und weniger als ein Prozent der gesamten Baumwolle ist aus kontrolliert biologischem Anbau.“ Wenn Naturfasern mit Kunstfasern gemischt werden, wie das bei vielen Kleidungstücken der Fall ist, sind sie kaum recycelbar, geschweige denn biologisch abbaubar. Das „T-Shirt of Tomorrow“ dagegen besteht zu 100 Prozent aus Bananatex, ist nicht gebleicht, ungefärbt und frei von chemischen Zusatzstoffen. Man könnte es am Ende seines Lebens sogar im Blumentopf auf dem Balkon vergraben, wenn man wollte. Verspricht jedenfalls Qwstion – das Team hat es in Zürich selbst ausprobiert. Bereits nach zwei Wochen im Topf habe der Stoff sich teilweise zersetzt.

Auch ein T-Shirt aus Baumwolle ließe sich natürlich kompostieren – doch davon abgesehen, dass nur die wenigsten Textilien aus der reinen, unbehandelten Faser bestehen, ist der Anbau der Baumwolle auch mit hohen Belastungen für die Umwelt verbunden. Die Pflanzen wachsen auf Plantagen, brauchen sehr viel Wasser und werden im konventionellen Anbau extrem stark mit Pestiziden behandelt, so viel wie kaum eine andere Nutzpflanze. Deswegen begann sich Qwstion schon vor einigen Jahren nach Materialalternativen für seine Taschen umzusehen – und stieß auf die Fasern der Abacá, auch bekannt unter dem Namen „Manilahanf“. Die Bananenpflanze wird auf den Philippinen zusammen mit Bäumen und anderen Pflanzen in einem natürlichen Ökosystem kultiviert und braucht weder Dünger noch Bewässerung und wird auch nicht mit Pestiziden behandelt. Qwstion stellt schon seit einigen Jahren Taschen und Accessoires aus dem robusten Bananatex her. Besonders stolz ist das Unternehmen darauf, dass seine Eigenentwicklung mittlerweile nach den Prinzipien des „Cradle-to-Cradle“ zertifiziert ist. Wie die Zertifizierung beweise, so Christian Kaegi, „ist das vollständig regenerierbare Textil revolutionär, weil es von Anfang an zu Ende gedacht ist.“

Eines aber hat das „T-Shirt of Tomorrow“ mit den meisten anderen Kleidungsstücken gemeinsam: Bis es bei uns zuhause im Schrank landet, hat es bereits einen weiten Weg zurückgelegt. Die auf den Philippinen geernteten Bananenfasern schickt Qwstion zu einem Textilunternehmen nach Taiwan, mit dem es Bananatex auch entwickelt hat. Dort werden die Fasern zu Garn versponnen und zu Jersey verstrickt. Danach geht es weiter nach Kroatien, wo aus dem Stoff die T-Shirts genäht werden. Christian Kaegi ist sich der Probleme, die die globalisierte Produktionsweise mit sich bringt, natürlich bewusst – etwa die Emissionen, die durch die Transporte entstehen. Allerdings: „Zurzeit können wir nur in Asien auf Fasern eines komplett natürlichen, regenerativen Ökosystems zurückgreifen“, erklärt der Schweizer. Laut ihren Berechnungen ergäbe sich so eine bessere Ökobilanz für das T-Shirt als bei einer rein europäischen Lieferkette.

Mehr zum Thema 1/

Qwstion hatte bereits vor einigen Jahren versucht, eine komplett in Europa hergestellte Tasche – von der Faserpflanze bis zur Fertigung – zu entwickeln, war aber gescheitert. Unter anderem an nicht mehr vorhandenen Produktionsmöglichkeiten für Textilien und an einem letztlich utopisch hohen Preis. Auch das „T-Shirt of Tomorrow“ wird signifikant mehr kosten als das durchschnittliche Baumwollleibchen. Zu aufwändig die Gewinnung des Materials, zu gering die Mengen. Aber dank der robusten Faser soll es auch deutlich länger halten. Das Testmodell jedenfalls hat den Urlaub in Südfrankreich und die ersten Runden in der Waschmaschine tadellos überstanden.