Zum Tod von Tatjana Patitz : Eben noch jung gewesen

Das Bild am Strand: Tatjana Patitz (zweite von rechts) mit Estelle Lefébure, Karen Alexander, Rachel Williams, Linda Evangelista und Christy Turlington (von links nach rechts) in Malibu im Jahr 1988 Bild: Peter Lindbergh

Es ist auch schon wieder zehn Jahre her, dass Tatjana Patitz mal anlässlich eines Interviews mit dem Magazin dieser Zeitung in einer ruhigen Ecke im Hotel Adlon saß. Im ersten Moment musste man zweimal hinschauen und dann auch zweimal hinhören. War das wirklich die Tatjana Patitz? Das Supermodel der Neunziger? Eine der Frauen von den Peter-Lindbergh-Bildern, die zu den wichtigsten der Modefotografie zählen und immer wieder herausgekramt werden? Die Frau, die dort in einen lockeren Kaftan gekleidet saß und versuchte, von ihrem Leben in Kalifornien zu erzählen, war ohne Assistenten gekommen, ohne PR-Agentin, dafür mit ihrem damals noch recht kleinen Sohn. Wie das Leben eben weitergeht, auch für ehemalige Supermodels. Der Sohn hatte offenkundig kein Interesse an dieser Runde in der Hotellobby. Tatjana Patitz hatte es auch nicht, weshalb das Ergebnis des Gesprächs niemals gedruckt werden konnte.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Am Donnerstag ist Tatjana Patitz im Alter von 56 Jahren verstorben. Und man kann im ersten Moment fragen: wirklich, eines der Supermodels? Und: schon jetzt? Ihr Tod führt vor Augen, dass nichts im Leben bleibt wie es ist, für niemanden von uns. Und es erinnert daran, welche Bedeutung diese berühmten Aufnahmen bis heute haben, die alles andere als Archivmaterial sind.