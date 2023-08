Als Jane Birkin Mitte Juli im Alter von 76 Jahren verstarb, war in den Nachrufen immer wieder von der anderen Birkin zu lesen, die es ohne die Sängerin und Schauspielerin gar nicht erst gegeben hätte. Die Rede ist von der Hermès-Birkin, Inbegriff eines Luxusobjektes. Jane Birkin war damals schon ein Star, in Jeans, Ballerinas und Leder­jacke, eben so, wie man in den Siebzigerjahren in Paris aussah, wenn man sich auf Filmpartys wie auf Demos unter Frauenrechtlerinnen blicken lassen wollte. Ihr Hab und Gut trug sie in einem einfachen Bastkorb aus Portugal mit sich herum.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Ein paar Jahre später, in den frühen Achtzigern, saß sie auf einem Flug von Paris nach London zufällig neben dem damaligen Chef von Hermès, Jean-Louis Dumas, und zeichnete ihm auf einer Spucktüte auf, wie die Ledertasche ihrer Wahl aussehen müsse. Daraus wurde die Birkin-Bag, eines der ersten Modelle für eine Handtasche mit Warteliste. Auch Jane Birkin trug daraufhin Birkin (und ließ zumindest eine davon mit deutlich sichtbaren Gebrauchsspuren vor zwei Jahren im Auktionshaus Bonhams in London für 119.000 Pfund versteigern). Ihr Korb aber, gewissermaßen die Anti-Birkin-Birkin-Bag, blieb an ihrer Seite.

Die Mehrheit der Korbtaschen ist natürlich auch heute noch nicht teuer, viele Menschen bringen sich auch weiterhin so ein XL-Modell aus Portugal oder Italien mit nach Hause. Aber wenn zu Jane Birkins besten Zeiten im 20. Jahrhundert der Bastkorb als Gegenteil eines Luxusobjektes betrachtet werden konnte, dann hat das Handtaschen-Geschehen seitdem eine andere Wendung genommen.

Bei Instagram kommt man in diesen Augusttagen nicht daran vorbei, Notiz davon zu nehmen, was Influencerinnen so tragen, wenn sie irgendwo mit Meerblick sind, in Comporta, an der Amalfiküste, in Saint-Tropez. Und wer bei uns einen Fuß in eine Luxusboutique setzt, der sieht auch hier: überall Strohtaschen – mit Logos, von Loewe, Miu Miu, Saint Laurent, Celine. Die Einstiegspreise der Luxus-Strohtaschen 2023 dürften eher jenen ersten Birkin-Bags aus den Achtzigerjahren ähneln als dem Korb, den Birkin damals einem portugiesischen Fischer abgekauft hatte, und es stellt sich die Frage, ob man jemanden braucht, der so ein Modell bewacht, wenn man mal baden gehen will.

Mehr zum Thema 1/

Im Laufe ihres Lebens kam Jane Birkin aber noch auf eine dritte Taschen-Lösung: Auch die Hermès-Birkin-Bag sei ihr wegen des ganzen Zeugs, das sie immer bei sich habe, zu schwer geworden, erzählte sie dem „Wall Street Journal“ im Jahr 2021. „Ich stopfe mir stattdessen die Manteltaschen voll.“