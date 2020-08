Das Comeback der Perle : Von wegen Perlen-Paula!

Ein bisschen Wein und eine Perle, mehr braucht es nicht, um das teuerste Bankett überhaupt auszurichten – zumindest wenn man Kleopatra heißt und die kostbarsten Perlen der Welt an den Ohrläppchen trägt. Eine davon nahm die ägyptische Königin ab, löste sie in ihrem Trank auf und kippte das Gemisch mit einem Schluck hinunter, nur um eine Wette gegen ihren Liebhaber Marcus Antonius zu gewinnen. Obgleich diese Überlieferung Plinius des Älteren wohl dem Reich der Schmäh-Mythen angehört, hat die Wissenschaft mittlerweile doch gezeigt, dass man Perlen mit der richtigen Säurelösung tatsächlich auflösen könnte.

Vielleicht war es auch diese Geschichte, die Richard Burton zweitausend Jahre später inspirierte. In seiner Rolle als römischer Feldherr hatte er seine Kleopatra gefunden – Elizabeth Taylor. Der Film von 1963 brachte die beiden zusammen, und die Legende will wissen, der Kuss des Paares vor laufender Kamera habe so viele Funken entzündet, dass nicht mal die wiederholten „Cut“-Rufe des Regisseurs die Schauspieler auseinanderbringen konnten. Burton jedenfalls machte Taylor später, als sie schon verheiratet waren, ein Geschenk. Die schönste Perle der Welt. „La Peregrina“, wie das 11,2 Gramm schwere Stück im Volksmund genannt wird. Das bekam irgendwann der Hund zu fassen, die Schauspielerin suchte nach dem kostbaren Tropfen und fand ihn schließlich ausgerechnet in dessen Maul. Unversehrt.

Mit der Perlenkette im BWL-Seminar

Seitdem sind einige Jahrzehnte vergangen, in denen auch der Glanz von Perlen allmählich verblasste. Erinnert sich beim Stichwort Perlen noch jemand an die ikonischen Trägerinnen der Vergangenheit, an Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Jacqueline Kennedy Onassis? Oder sind aus Perlenketten und Perlenohrringen nicht vielmehr Symbole bürgerlichen Establishments schlechthin geworden, mit denen es ins BWL-Seminar geht oder in die Anwaltskanzlei?

Genau das ändert sich nun wieder. Vielleicht hat es mit dem Kleid angefangen, das die Schauspielerin Lupita Nyong’o 2015 zu den Oscars trug. Es erinnerte ein wenig an das Elvis-Kleid der Perlenliebhaberin Diana, Prinzessin von Wales, die 1989 einen über und über mit Perlen besetzten Entwurf trug, der heute zur Sammlung des Londoner Victoria-&-Albert-Museums gehört.

Lupita Nyong'o als Trendsetterin

Lupita Nyong’o nahm den Perlenstrang als eine der Ersten in der Jetztzeit wieder auf. Seitdem sieht man diese Stücke in allen Formen, bisweilen auch in amorphen skulpturhaften Gebilden anstelle von klassischen Kugeln und Tropfen. Rihanna ist so eine Perlenträgerin von heute. Zur Met-Gala 2018 erschien sie in einem perlenbesetzten Look samt Papstkrone. Sie trägt Perlenketten in überbordend Coco-Chanel-hafter Opulenz. Sie überträgt den Look auch in ihre hauseigene Fenty-Schmucklinie.

Auf den Laufstegen sind Perlen überhaupt allgegenwärtig, nicht nur bei etablierten Häusern wie der Perlenmutter Chanel, sondern ebenfalls bei progressiveren Labels, etwa als morbid-romantische Riesentropfen bei Rodarte, als Bortenzierde bei Simone Rocha oder als Ganzkörperüberzug beim neuen Celebrity-Liebling Richard Quinn. Sogar die Discounter haben nachgezogen, kaum eine Modekette, die kein kunstperlenbesetztes Allerlei im Sortiment hat.

Dabei wäre dieser Perlenregen bis in die Moderne gar nicht möglich gewesen. Die Perle war lange Zeit so rar, dass sie als wertvoller als jeder Diamant galt. Perlen sind keine Edelsteine im eigentlichen Sinne, die man aus kaltem Gestein fördert und erst zur Perfektion schleifen muss. Sie sind wohl der einzige Schmuck, der in einem lebenden Wesen heranwächst und in seiner natürlichen Unvollkommenheit schon fertig ist. Und wenn auch die genauen Umstände ihrer Entstehung nicht vollkommen erschlossen sind, so ist doch bekannt, dass es etwas von einem Leidensweg hat: Erst wenn ein Fremdkörper in das Fleisch einer Perlenmuschel eindringt oder sie verletzt, beginnt die Muschel eine Zyste zu bilden und dann Schicht für Schicht mit dem Schalenmaterial zu ummanteln. In der Vergangenheit war der Fund der Perle also, wie es John Steinbeck in seiner populären gleichnamigen Novelle einst beschrieb, reine Glückssache. In Regionen wie dem Persischen Golf und Japan bildeten Perlentaucher über Jahrhunderte eine eigene Berufsgruppe.