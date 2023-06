Sie haben Mitte Mai ihren zweiten deutschen Ganni-Store in Hamburg eröffnet – dabei hätte der Streik der Deutschen Bahn fast Ihre Anreise von Kopenhagen verhindert…

Ditte Reffstrup: Ja, aber wir haben es am Ende geschafft! Der Store in Hamburg ist wirklich ein Meilenstein für uns – immerhin ist es der Ort, an dem unsere Kundinnen in die Welt von Ganni eintauchen. Gleichzeitig wissen wir, dass die Eröffnung eines Geschäfts per se nicht nachhaltig ist, weshalb wir uns bemüht haben, bei der Inneneinrichtung auf Vintage-Möbel und Podeste und Tische aus recyceltem Einwegplastik zu setzen.

Auf Instagram hat sich längst der Hashtag der #GanniGirls etabliert. Wer ist eigentlich Ihre Kundin?

Ditte Reffstrup: Für uns ist das Ganni-Girl tatsächlich keine einzelne, ausgefeilte Persona – wir denken im Plural. Ganni Girls ist eher eine Bewegung, eine Geisteshaltung, eine Gemeinschaft von unabhängigen und selbstbewussten Frauen, deren persönlicher Stil eine Form der Selbstdarstellung ist. Es ist eher ein Lebens- als ein Modestil. Zumindest stelle ich mir das so vor.

Seit 2019 veröffentlicht Ganni jährlich den „Responsibility Report“, in dem Sie aufarbeiten, was Sie unternehmen, um eine nachhaltigere Marke zu werden. Sind die #GanniGirls denn an Nachhaltigkeit interessiert?

Nicolaj Reffstrup: Uns war Transparenz schon immer wichtig – obwohl wir vor allem versuchen, ehrlich anstatt perfekt zu sein. Wir handeln für uns selbst, aber auch für unsere Community. Wir versuchen, die verantwortungsvollste Version unserer selbst zu sein – und so ein Report ermöglicht es, unsere Fortschritte zu präsentieren, Erkenntnisse zu teilen und uns auch für unsere Handlungen verantwortlich zu machen. Im Grunde ist es eine Art Selbstprüfung.

Nachhaltigkeit ist zum Modewort geworden, Greenwashing allgegenwärtig. Sprechen Sie in Ihrem Report deshalb von „Verantwortung“ und nicht von Nachhaltigkeit?

Nicolaj Reffstrup: Wir sind nicht nachhaltig. Das Wort „Verantwortung“ war also nie als Ausrede gedacht, sondern spiegelt einfach wider, wie wir bei Ganni die Welt wahrnehmen. Wir sind eine Modemarke, die von Neuheiten lebt – und das ist von Natur aus nun einmal nicht nachhaltig. Das lässt sich nicht leugnen. Wir hatten auch Sorge, wegen Greenwashing verschrien zu werden – weil wir eigentlich nie genug tun können, um unsere Auswirkungen zu minimieren. Außerdem wollten wir das Thema Nachhaltigkeit nicht in den Mittelpunkt der Ganni-Geschichte stellen. Wir glauben, dass in Zukunft alle Modemarken nachhaltig sein müssen, entweder per Gesetz oder durch die Nachfrage der Kunden und Kundinnen. Langfristig wird nachhaltiges Verhalten also kein Alleinstellungsmerkmal sein, sondern eher eine Voraussetzung für die Geschäftstätigkeit.

Bekommen Sie hinsichtlich Ihrer Bemühungen denn überhaupt Feedback von Ihren Kundinnen?

Nicolaj Reffstrup: Es ist schön zu sehen, wenn Menschen auf den Bericht reagieren. Aber es ist sicherlich nur ein Bruchteil unserer Kundinnen, die den Report auch wirklich lesen, ein Großteil geht einfach davon aus, dass wir die Arbeit hinter den Kulissen erledigen und interessiert sich nicht dafür, wie uns das gelingt. Letzten Endes machen wir all das auch, weil wir es als unsere moralische Verpflichtung ansehen.

Welche Ziele haben Sie sich gesetzt?

Nicolaj Reffstrup: Wir haben 2019 den „Ganni Gameplan“ erstellt, unsere Ziele umfassen verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte, darunter die Verringerung von Emissionen, die Verbesserung einer transparenten Lieferkette, die Umsetzung von Kreislaufwirtschaftsinitiativen und Materialinnovationen. Gerade streben wir die Verringerung unseres CO2-Fußabdrucks um 50 Prozent bis 2027 an. Außerdem wollen wir bis 2025 fünf Prozent unseres Umsatzes mit zirkulären Geschäftsmodellen erzielen – also mit Miet- und Wiederverkaufsoptionen.