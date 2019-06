„Hallo, guten Tag“, sagt er zur Begrüßung, und zum Abschied ruft er: „Tschüss!“ Sébastien Jondeau kennt noch mehr deutsche Wörter. Und wenn sich zwei Deutsche unterhalten, versteht er sogar ungefähr, um was es geht. Er hat keine deutschen Verwandten, und in den Pariser Vorstädten, in denen er aufwuchs, stand Deutsch nicht auf dem Lehrplan. Aber er hat eben immer auf das gehört, was sein Chef sagte.

Alfons Kaiser Verantwortlicher Redakteur für das Ressort „Deutschland und die Welt“ und das Frankfurter Allgemeine Magazin. F.A.Z.



Zwei Jahrzehnte lang hat Sébastien Jondeau an der Seite von Karl Lagerfeld gearbeitet. Er war dessen Bodyguard, Fahrer, Assistent, Vertrauter. Und weil der deutsche Modeschöpfer, der am 19. Februar gestorben ist, äußerst vielseitig war, lernte der Junge aus der Vorstadt bei ihm viel über Mode, Menschen und Sprachen. Lagerfeld feuerte seine Sätze in Französisch und Englisch ab, in seiner Muttersprache und in Italienisch. Deshalb versteht Jondeau am Donnerstag auf der Modemesse Pitti Uomo in Florenz auch italienische Wortbeiträge.