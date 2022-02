Jungunternehmer Justin Fuchs : „Ein Traum für jeden, der sich für Mode interessiert“

Als Justin Fuchs zum Black Friday 2019 ankündigte, erstmals unlimitierte Kleidung zu veröffentlichen, jubelten die Fans seiner Herren-Streetwear-Marke „Peso“. 24.000 Hoodies, die bis Weihnachten beim Kunden sein sollten – das würde doch reichen. Also versprach er seinen Zuschauern auf Youtube: „PESO für ALLE!“ Er staunte nicht schlecht, als nach 50 Minuten alles ausverkauft war. Und trotzdem: Bis auf die Lieferzeit hielt er sein Versprechen.

Fuchs ist 21 Jahre alt – und machte zwei Jahre nach Gründung seiner Marke einen Umsatz von 1,6 Millionen Euro binnen 50 Minuten. Warum ist Fuchs, der in den sozialen Medien fast ausschließlich unter seinem Vornamen bekannt ist, nur so erfolgreich?

Youtuber ist er seit er 12 Jahre alt ist. Erst Grafikdesign-Inhalte, dann Gaming-Videos, mit denen er mehr als 330.000 Abonnenten erreichte. Im Alter von 17 Jahren entschied er, von Hip-Hop- und Popkultur inspiriert, auch seine Leidenschaft für Mode mit der Öffentlichkeit zu teilen. Auf dem Youtube-Kanal „justin“ teilte er seine extravaganten Einkäufe mit seinen Abonnenten. „Ich habe angefangen hochzuladen, was ich mir gekauft habe, warum ich mir das gekauft habe und warum mir das gefällt. Und habe gemerkt, dass mich das viel mehr erfüllt als Gaming, auch wenn der Gaming-Kanal mehr Abonnenten hatte.“ Videospiel-Inhalte veröffentlichte er bald nicht mehr, denn neben seiner Ausbildung zum Bankkaufmann wollte er sich auf Mode konzentrieren.

„Qualität, Schnitt und Design“, darauf achtet Justin Fuchs nicht nur bei seiner eigenen Kleidung, sondern auch bei der Kleidung, die er selbst designt. Das begann 2016, als er von einem Merchandise-Hersteller sein Peso-Logo auf einen Hoodie drucken ließ. Dieser verkaufte sich damals schon viel besser als erwartet, und als das Düsseldorfer Modelabel „LFDY“ auf Justin Fuchs' Erfolg aufmerksam wurde, boten sie ihm an, ihre bereits bestehende Infrastruktur für eine eigene Marke zu nutzen. „Das ist ein kleiner Traum für jeden, der sich für Mode interessiert, weil man die Klamotten so machen kann, wie sie einem am besten gefallen.“ Und was Justin gefällt, gefällt offensichtlich vielen anderen. 20 Kollektionen später ist der Hype um den Modemacher größer denn je: Man sieht US-Rapper, die mehrere Millionen Instagram-Follower haben mit Kleidung von Peso und alle Kollektionen verkaufen sich binnen Minuten aus.

Ein Phänomen, das man bei Streetwear-Brands wie Supreme schon früher beobachten konnte. Wer 15 Minuten nach Erscheinungstermin auf die Webseite kommt, auf der Peso exklusiv vertrieben wird, um etwas zu bestellen, kommt zu spät. Das stieß mit der Zeit vielen Fans sauer auf. Einige von ihnen versuchten seit Jahren etwas zu ergattern, ohne die um 400 Prozent gesteigerten Resale-Preise zu bezahlen. Vergeblich. Im Februar 2021 erschien deshalb die unlimitierte Basis-Linie „Peso Raws“. Hoodies, T-Shirts, Hosen und Socken – alle höchstens zweifarbig im Schnitt der vorherigen Kollektionen. Genaue Verkaufszahlen gibt es kaum, das einzige, das man zum Erfolg der „Raws“ sagen kann ist, dass die Resonanz im Netz durchweg positiv ist. Allein auf Instagram folgen Peso 434.000 Accounts und das macht sie zu einer der reichweitenstärksten deutschen Streetwear-Marken.

Sogar Tyga trägt seine Kleidung

Fuchs selbst folgt fast einer Million Menschen auf Instagram, er stellte dort auch schon die ein oder andere Partnerschaft mit Luxus-Labels vor. Die Bezeichnung „Influencer“ aber weist er von sich. „Ich bin Gründer, Geschäftsführer und, da alles Kreative bei mir liegt, auch Creative-Director von Peso. Die bezahlte Werbung auf meinen Plattformen ist in den letzten eineinhalb Jahren in den Hintergrund gerückt, ich habe mich entschlossen, den Fokus auf Peso zu legen.“ Ob die meisten Kunden die Kleidung seinetwegen kaufen, könne er nicht sagen. Für das Gegenteil sprächen steigende Verkaufszahlen im Ausland. Das ist glaubwürdig, wenn man sieht, dass der international bekannte amerikanische Rapper Tyga seine Peso-Daunenjacke mit fast 30 Millionen Followern teilt.

Zuletzt erschien sein erstes Parfum. „Es ist genau das Gleiche gewesen wie mit den Klamotten. Ich begeistere mich lange für dieses Thema und wenn ich eine Möglichkeit habe, etwas herauszubringen, nutze ich diese auch gerne, weil ich es dann genau so machen kann, wie es mir gefällt.“ „Orodion“ ist ein luxuriöser, holzig-süßer Duft und gefällt wieder nicht nur Justin: „Das Parfüm war, obwohl es eigentlich bis Februar halten sollte, in weniger als zwölf Stunden ausverkauft.“ Ob die Produktionsmenge aus Bescheidenheit oder doch Kalkül in diesem unzureichenden Umfang geplant wurde, bleibt offen. Nichtsdestotrotz vertrauen die Fans ihrem Idol offenbar blind – von der Mode schließlich konnte man sich ein Bild machen, bevor man sie bestellte. Bei Düften geht das schlecht.

Die zweite Charge von „Orodion“ soll im März erscheinen, das Sortiment um Duftkerzen erweitert werden. „Ich weiß nicht, ob Deutschland überhaupt bereit für so etwas ist, aber ich möchte es trotzdem gerne machen, weil es mir am Herzen liegt. Bei mir steht in jedem Raum eine Duftkerze.“

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Geschäfte des jungen Unternehmers entwickeln – fest steht aber, dass die Grenze seines Erfolges wohl noch in weiter Ferne liegt.