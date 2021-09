Design von Hedwig Bouley : Ein Teppich aus Überresten

In Mode und Design wird meist nicht nachhaltig gearbeitet. Hedwig Bouley will das mit ihrem Unternehmen LPJ im Kleinen ändern. Und das schon seit 2014 – in einer Zeit, in der die Modebranche noch über das Thema Nachhaltigkeit lächelte.

Ich wollte etwas machen, was bleibt, etwas, das ich meinen Kindern hinterlassen kann“, sagt Hedwig Bouley. „Mode ist anstrengend geworden.“ Sie muss es wissen. Die Designerin hat für viele deutsche Modemarken gearbeitet, sie war unter anderem tätig bei Strenesse, René Lezard, Marc O’Polo und Maerz Muenchen. Doch irgendwann wuchs in ihr die Unzufriedenheit und der Wunsch, etwas zu verändern. Etwas zu erschaffen, das über eine Saison hinaus Bestand hat. „Früher hatte Kleidung einen anderen Stellenwert“, sagt sie. Mit den Ketten von H&M bis Zara wurden das Tempo und die Stückzahlen erhöht. Der Berg an Klamotten wuchs – und der Berg an Altkleidern. Denn was billig ist, wird auch schnell weggeworfen.

Hedwig Bouley wollte der Wegwerfmentalität etwas entgegensetzen, und so gründete sie das Unternehmen LPJ. Das war 2014, als die Modebranche noch über das Thema Nachhaltigkeit lächelte. Die Idee für LPJ – die Buchstaben stehen für die Vornamen ihrer erwachsenen Kinder Lisa, Paul und Joseph – kam Hedwig Bouley bei ihrer Arbeit als Designerin. Denn was die meisten nicht wissen: Schon beim Entwerfen einer neuen Kollektion entsteht ein riesiger Müllberg. Auf den Stoffmessen sondieren die Designer im ersten Schritt alle potentiell interessanten Stoffe für die neue Kollektion. Nach dem Entscheidungsprozess landen sie alle in der Tonne. „Rund 250.000 solcher kleinen Kaschmir-, Leinen-, Samt- oder Seidenmuster werden alljährlich weggeworfen.“ Also beschloss Bouley, aus der Verschwendung eine Tugend zu machen. Aus den Textilresten schuf sie Wohnaccessoires. „Wir touren durch ganz Deutschland und sammeln das Zeug ein. Manche Häuser beliefern uns sogar. Die meisten Modefirmen sind dankbar und freuen sich, dass aus den Resten etwas Sinnvolles entsteht.“

Jedes Teil erzählt seine Geschichte

Nicht nur Sinnvolles, sondern auch Ästhetisches. Das wird deutlich, wenn man Hedwig Bouley und ihr Team in ihrem Atelier in Aschau in Oberbayern besucht. Die LPJ Studios, das sind Stofflager im Keller, Schreibtische, Nähmaschinen und Webstuhl im Erdgeschoss sowie die Privatwohnung der Designerin und ihrer Familie im ersten Stock. In diesem Haus im Chiemgau erzählt jedes Teil seine Geschichte. Auf dem 150 Jahre alten Webstuhl werden kleine Teppichmuster getestet. Im Wintergarten kann man sich als Besucher – mit Blick auf die Kampenwand – von der Gemütlichkeit ihrer Kaschmir-Plaids überzeugen.

Was mit Fleckerlteppichen anfing, ist mit den Jahren gewachsen. LPJ bietet heute neben Teppichen, Plaids, Wolldecken und anderen Unikat-Textilien auch große, bunte Kissen. Sämtliche Produkte bestehen entweder aus Musterlaschen oder aus Wolle von deutschen Schafen. Besonders beliebt sind die Monsterkissen aus Wolle, die zusammengesteckt eine Sitz- oder Liegefläche ergeben. Gestopft und genäht wird die Upcycling-Monsterfamilie, die ebenfalls die Namen ihrer Kinder trägt, im eigenen Atelier und im Resozialisierungsprojekt der Justizvollzugsanstalt Augsburg. Für Hundeliebhaber gibt es ein Hundekissen aus Outdoorstoffresten, strapazierfähig und beständig gegen UV-Strahlen. Inzwischen arbeiten auch namhafte Hotels wie das Hotel Priesteregg in Leogang, der Kitzhof in Kitzbühel oder das Golf-Resort Achental mit LPJ zusammen – so entstehen Interior-Teile, die bei einem Weber im Allgäu gefertigt werden. Auch hat Bouley schon mit Mini/BMW und dem indischen Architekten Kanhai Gandhi zusammengearbeitet. Dessen digitale Entwürfe übersetzten sie auf Wandteppiche und stellten sie im Punchverfahren her: Beim Punchen wird die Wolle mithilfe kleiner Nadeln ineinandergearbeitet – eine Technik, die nur wenige beherrschen und die entsprechend teuer ist.

Hedwig Bouley setzt mit LPJ auf eine faire und lokale Produktionskette. Design und Nachhaltigkeit müssen sich nicht ausschließen, meint sie. Qualität entstehe abseits der Massenproduktion. „Durch unsere Erfahrung aus dem Modebereich sind wir echte Tüftler im Textilbereich. Wir experimentieren ständig mit neuen Verarbeitungstechniken, wir versuchen, Stoffe zu verschmelzen, zu folieren oder zu veredeln.“

Die Nachfrage nach solchen Kenntnissen ist groß. Modestudenten wollen nicht mehr unbedingt alles über neue Kollektionen wissen, eher über Vintagemode, Müllvermeidung und nachhaltige Lieferketten. Unter dem Namen LPJ Fine Arts veranstaltet Hedwig Bouley daher auch Workshops an Modeschulen wie der Esmod. Während die gebürtige Allgäuerin anfangs noch parallel für Modekunden arbeitete, konzentriert sie sich inzwischen ganz auf ihre eigene Marke. „Hier hat das Produkt eine andere Wertschätzung. Gerade im Luxusbereich ist der Kunde bereit, auf sein für ihn gefertigtes Unikat zu warten, und kauft sich ein Teil fürs Leben. In diesem Preissegment können wir als Designer mit hochwertigen Materialien und aufwendigen Techniken arbeiten.“

Denn kleine Stückzahlen, Made in Europe und maßgeschneidertes Design haben ihren Preis. Teppiche kosten von 1000 Euro an aufwärts, Kissen gibt es ab 199 Euro, Plaids und Decken starten bei knapp 400 Euro. Das sind dann eben auch Teile, die man nicht nach einer Saison wegwirft – schon wegen der Kosten.

