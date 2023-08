Aktualisiert am

Strickware polarisiert wirklich selten. Sie gilt als „neutral“, wird oft in unauffälligen Farben angeboten und ist entschieden unmodisch und damit zeitlos – für Kleidung ein Prädikat, wenn auch nicht für die Hersteller, die zwar Zeitlosigkeit predigen, aber alles daran setzen, dass man Saison für Saison zurückkehrt und Neues kauft.

Der Pullunder ist ein Ausreißer der Strickwelt: Gleichzeitig spießig, leicht kolonial, nerdy und momentan mal wieder schwer angesagt. Einige assoziieren mit ihm die konservativsten Mitglieder im Golfclub oder ein Cricket-Turnier, andere wiederum den Comedian Olaf Schubert (Michael Haubold mit bürgerlichem Namen), dessen grün-gelb gemustertes Modell so bekannt ist wie seine Comedy. Herbert Hofmann, der Creative Director und Head of Buying von Highsnobiety, trägt Pullunder selbst seit ungefähr 14 Jahren und hat sich von seinen zahlreichen Verwandten in Tirol inspirieren lassen. „Meine Onkel tragen zu Hause fast alle Schnauzbart und viele von ihnen auch immer einen Pullunder dazu – sehr nostalgisch“, sagt Hofmann, der vorher den bekannten Kreuzberger Voo Store kreativ leitete. „Ich mag auch, dass er etwas Comic-haftes hat. Wenn ein Kind ein Männchen zeichnen würde, würde ein Pullunder auch gut ins Bild passen.“

Vermutlich wurde der Pullunder im 19. Jahrhundert als bequemere Alternative zu Tweedjacketts eingeführt, die zuvor nicht nur für die Jagd, sondern auch zum Sport angezogen wurden. Der Begriff „Pullunder“ ist übrigens ein Scheinanglizismus: Auf Englisch nennt man ihn Sweater Vest oder Westover. Lange blieb er ein Symbol der oberen Gesellschaftsschicht bis in den achtziger Jahren die Preppy Bewegung in der Männermode Fuß fasste und plötzlich haufenweise junge Leute wie Studenten an amerikanischen Elite-Unis aussehen wollten. Dann waren alle verrückt nach Polohemden, Button-Downs und Pullundern und amerikanische Designer wie Ralph Lauren und Tommy Hilfiger wurden steinreich.

Prada brachte „preppy“ zurück auf den Laufsteg

Ausgerechnet Miuccia Prada, ihres Zeichens bekannt für intellektuelle Mode und Nylon-Taschen, hat mit ihrer Marke Miu Miu „preppy“ wieder auf die Laufstege zurückgebracht. „Sie hat es geschafft, den Look neu zu interpretieren“, sagt Herbert Hofmann. „Die Teile sind total simpel und tragbar, aber der Look und das Styling sind genderless und sexy.“ Weibliche, männliche und nonbinäre Models tragen die Outfits aus Poloshirts, grobem Strick und kurzen Shorts und Röcken, die an wohlstandsverwahrloste Kids erinnern, die hinter dem Schuppen des Country Clubs heimlich rauchen gehen.

Auch der Einfluss von K-Pop, dem Musikexport Südkoreas, der mittlerweile Fans auf der ganzen Welt fesselt, hat diesen Trend mit geprägt. Modisch wichtig scheinen hier Kontraste zu sein: Runde, brave Brillen und gut gekämmte Frisuren treffen auf perfekt trainierte Muskeln, die unter den übergroßen Shorts und Pullundern ab und zu hervorblitzen. Frauen tragen dezentes Make-up und mädchenhafte Blusen, aber kombinieren sie mit extrem kurzen Schulmädchen-Röcken – eine weitere Parallele zu Miu Miu, deren abgehackte Miniröcke das skandalträchtigste Stück Stoff des letzten Jahres waren.

Der Pullunder hat gegenüber Pullovern und Cardigans auch den Vorteil, dass er zwar einhüllt und warm hält, aber auch ein bisschen Sex-Appeal zulässt. Auch wenn Olaf Schubert lange der Einzige war, der ihn mit Haut statt Hemd trug, sieht man heute immer mehr junge Männer und Frauen, die das Teil so kombinieren. „Meine Freunde haben während des Lockdowns alle ständig Sport gemacht“, sagt Herbert Hofmann. „Jetzt tragen sie nur noch ärmelfrei, um ihre neuen Muckis zu zeigen.“

Strick scheint als ein unerwarteter Gewinner aus den letzten Pandemie-Jahren hervorgegangen zu sein. Während sich Shopping in den Lockdowns bei den meisten auf Basics und Sportkleidung beschränkte, wollen die Menschen nach der Pandemie anscheinend wieder gut angezogen aussehen, ohne auf Gemütlichkeit zu verzichten. „Wir hatten Glück, dass wir bei Highsnobiety viel Fokus auf Pullover und Pullunder gelegt haben, denn die gehören mittlerweile zu unseren Topkategorien“, sagt Hofmann. Merino, Mohair, Kaschmir und Shetland wirken edel und angezogen. „Dabei ist es nicht mal so teuer, Strickware herzustellen. Aber dieser Glaube ist fest in uns verankert“, so Hofmann weiter.

Hofmann ist übrigens auch Fan von Pullundern, weil sie vielseitig sind und die Silhouette verändern können. Sie können ein einfaches T-Shirt angezogen erscheinen lassen, wirken übergroß cool und sexy, wenn sie ein wenig klein geraten und den Körper betonen. Nur von Westen rät Hofmann ab: „Knöpfe und Zipper machen den Look zu sportlich oder zu kompliziert, vor allem wenn man einfach eine easy extra Lage tragen möchte.“

Trends sind heute etwas anderes als in den Zeiten vor sozialen Netzwerken. Sie spiegeln eher die Stimmung der einzelnen Stil-Blasen wider. Pullunder und das Drumherum von feinen Wollstoffen, reduzierten Designs und den Bezügen zu vergangenen Zeiten sind nur eine von verschiedenen, parallel verlaufenden Strömungen. Während Kritiker und andere Beobachter der Branche die Ankunft von Quiet Luxury und Stealth Wealth predigen, und zum unzähligsten Mal das Ende von „Logo Mania“ prophezeien, machen Firmen wie Amiri, Philipp Plein oder Palm Angels, deren Hauptkollektionen aus großen Logos auf Hoodies und T-Shirts bestehen, riesige Umsätze. Und auch in den Boutiquen der edelsten Marken gilt bis heute mehr ist mehr.

Hofmann möchte keine Namen nennen, aber erzählt von einem Ladenbesuch bei einer riesigen Luxusmarke, die vermeintlich für Minimalismus und smarte Eleganz steht. Die Managerin der Boutique zeigte ihm heimlich den aktuellen Bestseller im Sortiment: „Es war ein Jersey-Hoodie mit einem riesigen Logo auf der Brust und komplett beklebt mit Swarovski-Kristallen“, so Hofmann. Der Preis? 7900 Euro. „Was wir als Trend verstehen, kümmert die Leute nicht, die das echte Geld bei diesen Marken ausgeben.“