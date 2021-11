Doch die Pandemie dürfte die Arbeitswelt noch viel tiefgreifender verändern als der „Open Space“, denn sie stellt erstmals in der Geschichte das Büro als Ort der Arbeit infrage. Im Prinzip könnten Menschen in zahlreichen Berufen schon länger von überall aus arbeiten – ermöglicht durch mobile Endgeräte und die weltumspannende digitale Vernetzung. Aber tatsächlich tun es die meisten erst seit Frühjahr 2020, als das Coronavirus auf allen Kontinenten die Büroetagen leerfegte. Nicht anders bei Vitra. „Ich kann ganz offen sagen, dass wir vor der Pandemie das Homeoffice auch nicht besonders gefördert haben“, sagt Fehlbaum. „Schließlich glauben wir an unsere Arbeitsumgebung und an das physische Zusammenkommen.“ Wie viele andere Firmen habe man erst lernen müssen, mit der hybriden Arbeitswelt umzugehen.

Als erste Antwort entwickelte Vitra vier „Worktypes“, vier Arbeitstypen. Es gibt „Residents“, die ihre gesamte Arbeitszeit im Unternehmen verbringen. Das betrifft die Produktion, aber auch Teile der Verwaltung. „Enthusiasts“ sind in der Regel vier, „Citizens“ drei Tage in der Woche präsent. Und dann gibt es „Nomads" – diese Kollegen leben woanders, etwa in Dänemark oder Berlin, die erwartet keiner im Büro. Und damit die „Residents“, „Enthusiasts“ und „Citizens“ gerne wieder zurückkommen aus dem Homeoffice, gibt es in Birsfelden jetzt das „Club Office“. „Die Inspiration waren tatsächlich Klubs. Schachklubs, Ruderklubs, Fanklubs von Fußballvereinen“, sagt Fehlbaum beim Rundgang durch die Räume in der alten Shedhalle. Es habe sie fasziniert, dass Menschen in Klubs so viel Zeit und Energie für eine Sache aufwenden, einfach, weil sie dafür brennen. „Das wünscht man sich als Unternehmer doch auch. Dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Unternehmen brennen.“