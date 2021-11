Leuchten von Foscarini : Er hat’s Licht so gewollt

Auf einem Vaporetto in Venedig trafen sich in den späten neunziger Jahren der Designer Marc Sadler und Alessandro Vecchiato und dachten über die Zukunft nach. Mit Carlo Urbinati hatte Vecchiato ein paar Jahre zuvor die Firma Foscarini in Murano gegründet, die anfänglich hauptsächlich Leuchten aus Glas anbot. Sadler, der damals im nahen Asolo lebte, war dagegen spezialisiert auf Sportartikel und Sportbekleidung. Daraus erwuchs seine fundierte Kenntnis von Kunststoffen und deren Materialeigenschaften.

Vecchiato erzählte ihm, dass seine Glasprodukte teuer sein müssten. Ganz gleich, ob Prototyp oder ein in Serie hergestelltes Objekt: Jedes mundgeblasene Glas sei ein handwerklich gefertigtes Unikat. Für Foscarini sollte Sadler nun ein Objekt aus einem anderen Material entwerfen. Handwerkliche Eigenschaften und individuelle Formbarkeit des Werkstoffs sollten dem Glas aber verwandt sein. Zugleich sollte es sich wenigstens zum Teil industriell verarbeiten lassen. Marc Sadler interessieren Produkte vor allem im undekorierten Rohzustand. Deren Struktur unterscheidet sich gerade bei Sportartikeln stark vom Endprodukt, das in weiteren Arbeitsgängen eingefärbt, mit dynamischen Zeichen sowie Markenemblems versehen wird.

Was zählt, sind Gestalt, Qualität und Innovation

Als Sadler in Taiwan einen Tennisschläger realisierte – bald nach der Begegnung in Venedig –, hatte er ein für ihn „mythisches“ Rohprodukt in der Hand. Um die Fertigungsqualität zu überprüfen, hielt er den Schläger aus Glas- und Kohlefasern gegen das Licht. Dabei bemerkte er die durchschimmernde Wirkung des Materials und sagte sich: „Oh, da ist ja meine Leuchte!“ Sadler brachte Fiberglasproben mit nach Venedig. Doch das Material hat besondere Herausforderungen. So leicht und stabil es ist, sind doch der Verformung und Verarbeitung enge Grenzen gesetzt.

Ein experimenteller Ansatz war nötig, der auch versierte Hersteller einbeziehen musste. Aus Erfahrung wusste der Designer: Möchte man aus einem Kohle- und Glasfaserverbund ein wettbewerbsfähiges Produkt herstellen, muss man üblicherweise große Mengen Material abnehmen. Im Sportsegment ist das kein Problem. Dort gibt es große Stückzahlen, gefertigt in Asien und dann auf der ganzen Welt abgesetzt. Anders im gehobenen Einrichtungssegment. Nachträgliche Dekoration, Beschriftung oder lautes Marketing spielen dort keine Rolle. Was zählt, sind allein Gestalt, Qualität und mitunter Innovation. Wie also weiter vorgehen?

Design, bedarf „der Menschen, die gemeinsam handeln“

Foscarini folgt dem Verlegerprinzip. Statt eine eigene Fertigung aufzubauen und zu betreiben, wird für jedes Projekt mit geeigneten Zulieferern zusammengearbeitet, bevorzugt aus der Region. Das ermöglicht größte Flexibilität und erhöht die Vielseitigkeit des gesamten Portfolios. Nach langer Suche mit vielen Absagen fand sich mit der Firma Faps in Fiume Veneto schließlich ein versiertes Unternehmen, das die Leuchte Mite mit entwickelte und bis heute fertigt. Faps ist spezialisiert auf Verbundwerkstoffe, stellt entsprechende Produkte und Komponenten für Fahrradbau, Angeln und Segeln her – stets mit höchsten Ansprüchen an die Performance.

Verbundwerkstoffe dringen seit Ende der Neunziger auch in den Einrichtungsbereich vor. Faps-Chef Maurizio Onofri begeisterte sich für das Projekt, das auch für ihn Neuland bedeutete. Heute wird in der Fertigung zunächst eine Fiberglasmatte auf einem Kalander genannten Metallzylinder aufgespannt und zurechtgeschnitten. Im nächsten Arbeitsgang wird ein Garn wahlweise aus schwarzer Karbonfaser oder goldgelbem Kevlar maschinell um das Fiberglas gewickelt. Beide Kunststoffe werden anschließend in großen Öfen miteinander verbacken, wobei ein selbsttragender Beleuchtungskörper entsteht. Design, sagt Marc Sadler, bedarf „der Menschen, die gemeinsam handeln“.

Beim Wohnen geht es um Beruhigung

Während Onofri ein besonders feines Garn aussuchte, um den Körper der Leuchten zu umwickeln, begeisterte sich Sadler für ein Garn, das weniger regelmäßig war. Es entsprach stärker der handwerklichen Einzigartigkeit, knüpfte an die einst auf dem Vaporetto entwickelte Grundidee an und wurde schließlich verwendet. Aufwendige Versuchsreihen mit vielen Prototypen führten am Ende zu einem Ergebnis, bei dem erstmals die Leuchte selbst auch ihr Diffusor ist. Um Neues zu erreichen, sagt Sadler, sei während des Entwicklungsprozesses ein „Höchstmaß an Unvernunft“ nötig, damit etwa Möglichkeiten von Material und Technologie optimal ausgereizt werden können.

Dennoch bedarf es der Rationalität der Marke, die diesen Prozess wirtschaftlich wieder einfängt und zu einem vermarktbaren Produkt führt. Noch immer ist dies ein Kennzeichen italienischen Designs: Das Zusammenwirken von Designer, Marke und Produzent, die gemeinsam neue Wege auftun, abseits bestehender Konventionen, und dabei oftmals überraschende Erfolge feiern. Der Designer, sagt Sadler, sei kein „Superheld, der alles schlüsselfertig abliefert“, er brauche Mit- und Gegenspieler: „Eine kontinuierliche Herausforderung, in der man Probleme findet und gemeinsam löst.“

Als er sich nun während der Mailänder Designwoche im Foscarini-Showroom mit der Journalistin Laura Traldi über den mehr als 20 Jahre zurückliegenden Entwicklungsprozess der Leuchte Mite unterhielt, unterschied er die Designwelt des Sports, die ihn zunächst prägte, von der Sphäre der Leuchten und Möbel. Während beim Sport eine gewisse Lautheit dazugehöre, gehe es beim Wohnen eher um Beruhigung. Kaum auf dem Markt, bekam die Stehleuchte Mite den begehrten, weil mit einer gewissen Zurückhaltung vergebenen italienischen Designpreis „Compasso d'Oro" („goldener Zirkel"), verliehen vom Designverband ADI.