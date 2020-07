Wie erleben Berlins Kreative die Corona-Krise?

Kreative und Corona

Deutschland, heruntergefahren

Von Kiki Kausch

So viel Zeit, die verloren ging. Oder doch nicht? Kiki Kausch hat während des Lockdowns Kreative zu Hause in Berlin besucht. Von ihrer Leiter aus, also mit Abstand, nahm sie die zum Stillstand Verurteilten auf. Mit ihren Bildern kommt sie ihnen nahe.