Ein Stehsitz fürs Homeoffice : Mobiler beim mobilen Arbeiten

Mit dem Laptop am Küchentisch, auf der Couch oder am Boden – das mag in vielen deutschen Haushalten der Alltag im Homeoffice sein, gesund ist es nicht. Der Stehsitz Muvman von Aeris schafft Abhilfe.

Mindestens 20 Millionen Deutsche leiden unter Rückenproblemen, etwa 40 Millionen Fehltage im Jahr gehen nach Angaben der Krankenkassen auf Beschwerden rund um Bandscheibe, Kreuz und Wirbelsäule zurück. Corona-bedingt ist es für viele Arbeitnehmer sogar noch schlimmer geworden: Orthopäden und Physiotherapeuten sprechen von einem merklichen Zuwachs an Patienten wegen Rückenleiden. Denn ihnen fehlten beim vermeintlich „mobilen Arbeiten“ zu Hause oft genug ein Schreibtisch und ein Schreibtischstuhl, sodass sie gezwungen seien, „extra unbequem“ zu sitzen.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Als die italienischen Brüder Castiglioni 1957 ihren Fahrradhocker Sella entwarfen, sollte dieser „extra unbequem“ sein. Sie montierten einen Rennradsattel auf eine Stange, die in einem gusseisernen Fuß steckt, der an der Unterseite abgerundet ist, sodass er hin und her schwingt, also keinen festen Stand bietet. Die Idee zu dem Stuhl hatte Achille Castiglioni (1918 bis 2002), der mit seinem älteren Bruder Pier Giacomo (1913 bis 1968) in Mailand ein Designstudio führte, beim Telefonieren – mit dem Wandtelefon. Er habe nicht lange stehen wollen, erzählte Achille Castiglionis Tochter Giovanna später. „Und er wollte auch nicht zu lange sitzen, um durchs Telefonieren nicht zu viel Zeit zu verlieren.“

Auch der Muvman von Aeris ist ein Stehsitz. Allerdings hält man es auf ihm bequem auch lange aus. Denn man ist auf ihm immer in Bewegung, was „intuitive Haltungswechsel“ fördert und zugleich die Beine entlastet. Die Sitzhöhe lässt sich verändern, von 51 auf bis zu 84 Zentimeter, die Mittelsäule ist zudem flexibel, die ständigen Mikrobewegungen tun vor allem den Bandscheiben gut. Auch deswegen bekam der Muvman gerade erst eine besondere Auszeichnung – den German Design Award 2021 in der Kategorie „Excellent Product Design“, der vom Rat für Formgebung in Frankfurt vergeben wird.

Das Unternehmen Aeris hat sich ganz dem ergonomischen Sitzen verschrieben. Das Familienunternehmen, von dem Bauingenieur Josef Glöckl gegründet, brachte vor bald 25 Jahren den ersten dreidimensional beweglichen Bürostuhl der Welt auf den Markt – den Swopper. Auslöser waren Rückenbeschwerden von Glöckl selbst, wie er im Interview mit der F.A.Z. erzählte. Seine Frau, eine Physiotherapeutin, habe ihm einen Sitzball fürs Büro gegeben, doch der sei nicht höhenverstellbar, „man sitzt auf Plastik, und er rollt weg„. Fünf Jahre lang werkelte er in seiner Garage und entwickelte schließlich einen Hocker, der den Bewegungen des Menschen folgt, der vertikal schwingt und Zwangshaltungen vermeidet. Seit 1996 stellt der gebürtige Österreicher den Stuhl her, und er hat seither auch eine Reihe weiterer rückenfreundlicher Produkte ins Programm aufgenommen.