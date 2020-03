Taschen aus Bananenfaser : Die Andersmacher

Qwstion will die Norm in Frage stellen. Bild: qwstion

Qwstion lässt seine Taschen in China produzieren. So wie viele andere Unternehmen der Textilbranche auch. Doch bei Qwstion geschieht das aus Überzeugung: „Unser Ziel war, die gesamte Lieferkette in China aufzubauen“, sagt Christian Kaegi. „Dort haben sie die Kompetenz. In den vergangenen dreißig, vierzig Jahren ist viel technisches Knowhow von Europa nach China transferiert worden.“ Der Kreativdirektor und Mitbegründer des Zürcher Taschenlabels reist selbst regelmäßig in die Region um Hongkong und besucht die Firmen, die Qwstion mit Textilien, Leder, Reißverschlüssen oder Knöpfen beliefern.

Man habe viel Aufwand betrieben, um die richtigen Partner zu finden; mit vielen arbeite man mittlerweile schon lange zusammen. „Unser wichtigster Partner ist aber die Manufaktur, in der die Taschen hergestellt werden.“ In dem Unternehmen in Huizhou, 120 Kilometer entfernt von Hongkong, laufen buchstäblich alle Fäden zusammen, hier werden die Stoffe zugeschnitten, die Teile zusammengenäht, die fertigen Produkte geprüft und verpackt. Kaegi betont, wie eng die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen vor Ort ist. Mit Fotos und Filmen von der Produktion bemüht sich die Marke auf ihrer Website um Transparenz, die Arbeits- und Umweltstandards der Manufaktur sind zertifiziert.

Denn natürlich wissen Kaegi und die anderen Verantwortlichen bei Qwstion genau, dass die Textilherstellung in Asien keinen guten Ruf hat. Doch für sie gibt es keine Alternative – gerade weil die fünf Gründer vor mehr als elf Jahren mit dem Anspruch angetreten sind, mit nachhaltigem Wirtschaften ein profitables Unternehmen zu führen.

Im Zürcher Flagship-Store von Qwstion sind die Komplexitäten der globalisierten Textilindustrie weit weg. Vor den großen Schaufenstern das bunte Leben des Szeneviertels im Kreis 4, innen luftig arrangierte Waren, viel freie Fläche, Grünpflanzen. Das Angebot umfasst nicht nur das gesamte Sortiment an Rucksäcken und Taschen, es gibt auch Schuhe, Bekleidung, Kosmetik, Bücher oder Küchenutensilien – alles Produkte ausgewählter Marken und Hersteller, mit deren Haltung sich die Qwstion-Macher identifizieren können. Günstig sind die Stücke nicht – die Kunden müssen sich die Haltung leisten können. Die eigenen Erzeugnisse treten im Laden fast ein wenig in den Hintergrund, sie werden an den Wänden hängend präsentiert. Hinter einer Trennwand liegt die Werkstatt; hier können Kunden ihre Taschen reparieren lassen. Prototypen neuer Entwürfe entstehen hier ebenfalls.

Ganz oben im selben Haus, einem Bürogebäude aus den sechziger Jahren, gibt es weitere Räume. Mit Blick über Zürich konzipiert Christian Kaegi mit seinem Team neue Produkte, hier werden die Lieferketten gemanagt und die visuelle Kommunikation des Labels gestaltet. Kaegi nimmt den Prototyp eines geräumigen Shoppers in die Hand und erkundigt sich, ob das etwas wäre. Daneben erste Taschen aus der nächsten Kollektion – besonders leicht und sportlich wird sie werden. Auf einem Tisch liegen einige Schnittteile: Nicht ohne Stolz zeigt der Designer, wie effizient die Stoffbahn ausgenutzt wird. „Der Verschnitt geht gegen null.“ Um das zu erreichen, habe man extra eine ganz neue Konstruktion für die Taschen entwickelt.