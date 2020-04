Mode, die tröstet : Grau ist die Hoffnung

Zwischentöne sind wichtig, gerade jetzt. Während viele Designer in ihren jüngsten Frühjahrskollektionen auf Grau setzen, findet unsere Autorin in der Einsamkeit der Corona-Krise ausgerechnet in ihrem langlebigen grauen Pullover Trost.

Er ist weich und grau, und wenn man ihn vorsichtig wäscht und trocknet, dann erkennt man für ein, zwei Stunden, wie er einmal in besseren Tage ausgesehen haben mag. Ein Pullover, wie gemacht für die Isolation. Ich kenne ihn seit Jahren, beobachte seine Launen und unterhalte mich in diesen einsamen Zeiten gern mit ihm; sowieso bin ich persönlich davon überzeugt, dass kein Kleidungsstück ähnlich viel geheimes Seelenleben hat wie ein grauer Pullover. Ein Allerweltspullover, der gar nicht erst so tut, als wolle er hoch hinaus. Er hilft gegen die Angst nach vielen Stunden Corona-News, gegen das Gefühl, dass man es gleich nicht mehr aushält. Ich bin sicher, es hängt mit der Farbe zusammen. Mit dem Grau, das Goethe „still“ und die „Farbe der Schatten“ nannte. Wenn das Virus mich übersieht, dann in Grau.

Kein Zweifel, bis vor wenigen Wochen hätte er eine ganz andere Rolle gespielt, und man hätte ihm wahrscheinlich vorgeworfen, dass er nicht mehr so jung und fashionable ist wie all die anderen grauen Pullis da draußen. „So etwas schaffst du nie“, hätte man gesagt und auf ein graues Mohairjäckchen von Miu Miu gezeigt, das die Schultern frei lässt und mit einem Trägerkleid aus Wolle und silbergrauen Stiefeln spazieren geht. Es wäre hoffnungslos gewesen, genau wie der Vergleich mit quasi der gesamten Max-Mara-Frühlingskollektion.

Dort kann es gar nicht grau genug sein. Es gibt schnittige Blazer, Westen, Hosen und plissierte Röcke in Grau oder Glencheck, und dazu bindet man sich einen grauen Schlips um den Hals. Bei Prada hätte man ein zugeknöpftes und ziemlich transparentes Shirt bewundert, dessen Grau zwar streng ist, aber auch aufregend. Mein grauer Pulli wäre erledigt gewesen.

Es ist anders gekommen, und jetzt bitte ich ihn für meinen Hochmut um Entschuldigung. Alles hat sich verändert, und man wird empfindlich für falsche Töne. Humor, heißt es, ist eines der wenigen wirksamen Mittel in der Krise. Distanz zu sich selbst. Wahrscheinlich gilt das auch für die Mode. Menschen verlieren ihre Existenz. Wie will man da über ein Fashion-Item reden? Über einen Trend, den niemand auf der Straße vorführt, den niemand, im Café mit Freunden sitzend, beobachten kann.

Da kann sich das Internet anstrengen, wie es will. Es interessiert schlicht nicht, ob jetzt irgendjemand dem Imperativ des Must-Have gehorcht und auf der Dior-Internetseite den Bestell-Button für eine graue, geradlinige Jeansjacke klickt und gleich noch die passende graue Hose, das passende „J’Adior“-Armbandset und, wenn es unbedingt sein muss, eine geupdatete Grau-Version des Klassikers der Dior-Handtaschen, eine Lady-D-Lite bestellt.

Ich erinnere mich daran, wie ich den grauen Pulli gekauft habe und dass ich die Umkleidekabine nicht verlassen habe, um den Look vor dem Spiegel zu prüfen. Ich wollte gar nicht genau sehen, ob er mir steht oder nicht. Eher nicht. Aber so ist das mit Sympathie. Man kann sich nicht dagegen wehren, und sie vergeht auch nicht so schnell.

Vor gut einem Jahr hat die Schauspielerin und Fashion-Ikone Sarah Jessica Parker in der amerikanischen „The Today Show“ mit diesem Gedanken kokettiert. Sie würde, sagte die Fashion-Expertin, ihre Garderobe am allerliebsten auf einen grauen Pullover und ein Paar grauer Hosen reduzieren und sich von all den Kleidern trennen, die sie absurderweise aufhebt, weil sie irgendwann, rein theoretisch, wieder super darin aussehen könnte. Anders formuliert: In einem grauen Pullover fällt es leichter, sich nüchtern zu betrachten, sich nichts mehr vorzumachen und auf diese Weise das Leben vielleicht intensiver zu genießen als mit großen Illusionen im Gepäck.

Die Dinge sind eben nicht schwarz oder weiß, sondern, wie einer der berühmtesten Virologen dieses Landes in seinem Podcast zur Corona-Krise formulierte, „in Wahrheit immer noch viel komplizierter“. Nein, wir wissen nicht genau, wann es einen Impfstoff gegen Covid-19 geben wird. Nein, der Spuk ist nicht einfach wieder vorbei.