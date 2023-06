Nach stundenlanger Suche in zig Modegeschäften hatte Hanna, die in diesem Jahr in Braunschweig ihr Abitur macht, genug. Die Verkäuferinnen hatten ihr ein Kleid nach dem nächsten in die Umkleidekabine gereicht. Hannas Mutter hatte die Anproben zunächst aufmunternd kommentiert, irgendwann war aber auch sie genervt. Irgendetwas müsse doch dabei sein, was den Vorstellungen der Tochter entspreche.

Hanna trägt im Alltag am liebsten weite Hosen und bauchfreie Oberteile – so wie die meisten Mädchen in ihrem Alter. „Die Kleider habe ich nur aus irgendwelchen veralteten Klischeevorstellungen heraus anprobiert“, erzählt sie. „Dabei war mir eigentlich von Beginn an klar, dass ich zur Abifeier einen Hosenanzug tragen möchte.“