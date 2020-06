Britisches Königshaus : Sind die abtrünnigen Royals die wahren Stilikonen?

Der angebliche Zoff zwischen Kate und Meghan geht in die nächste Runde – und erinnert an die Macht der Abtrünnigen in der Familie Windsor. Sind sie die besseren Stilikonen?

Es war ein Moment, der wie gemacht war für eine demonstrative Erinnerung. November 2010, Prinz William und Kate Middleton geben ihre Verlobung bekannt. Wer das Ereignis googelt, stößt bis heute unweigerlich auf dieses Bild der beiden: Vor einem mannshohen Kamin aus Marmor Kate, untergehakt bei William – und an ihrer Hand, die auf seinem Arm ruht, steckt dieser riesengroße Verlobungsring mit blauem Saphirstein. Der Ring ist besonders. Ein Erbstück seiner verstorbenen Mutter Lady Di. Als gehe es Kate darum, dem Diamanten besonders große Ehre zu erweisen, trägt sie dazu ein Kleid in ebenjenem Saphirblau.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Das Wickelkleid der Londoner Modemarke Issa ist damals auf einen Schlag berühmt, das Original sofort ausverkauft. Der Entwurf der Designerin Daniella Helayel wird rauf und runter kopiert. Drei Monate später fragt eine Journalistin der britischen „Times“ bei der Modemacherin nach der Inspiration dafür; Helayels Antwort: Das Kleid der Frau, die ihre Zukunft an der Spitze des Königshauses verbringen soll, sei vom Stil Wallis Simpsons inspiriert. Ausgerechnet jener Frau also, die der britischen Monarchie einst so ungelegen kam wie keine zweite. Die den damaligen König Eduard 1936 dazu brachte, lieber abzudanken, als auf sie, die Bürgerliche, zu verzichten.

Der Zeitpunkt dafür, Wallis Simpson ins Spiel zu bringen, hätte kaum unpassender sein können als in jenem Verlobungsmoment, der nun mal vor allem so besonders war, weil er der Demonstration einer gesicherten Monarchie diente. Simpson habe einfach guten Stil gehabt, unabhängig davon, ob man sie nun leiden könne oder nicht, legte die Designerin in dem Gespräch mit der „Times“ noch sicherheitshalber nach. Von dem guten Stil Simpsons, vor allem der bombastischen Schmucksammlung, war dann auch immer wieder die Rede, als Harry und Meghan Anfang dieses Jahres mit dem Megxit ihren Rücktritt einläuteten.

Hätte die Designerin Daniella Helayel damals in einem anderen Zusammenhang über Wallis Simpson gesprochen, wäre das gar nicht mal so ungewöhnlich gewesen. Auf die Mode hat diese Frau mit ihren außergewöhnlichen Auftritten postum nämlich seit Jahrzehnten Einfluss – und zwar einen, der eher größer wird, je inflationärer der Begriff „Stilikone“ gebraucht wird, je mehr Menschen angeblich für nichts anderes berühmt werden als dafür, sich gut anzuziehen. Der Londoner Designer Erdem hat ein Ölgemälde von Simpson auf seinem Fenstersims stehen. Bei seinem Kollegen Dries Van Noten hängt ein Porträt von ihr von Cecil Beaton im Esszimmer. Ohne ihr stilistisches Erbe würde Mode von Dries Van Noten wohl nicht aussehen wie Mode von Dries Van Noten. So standesgemäß wie skurril. Sie und der Herzog von Windsor seien immer Teil seiner Kollektionen, sagte der Designer mal in einem Interview.