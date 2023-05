Als selbständiger Grafikdesigner wirkte Florian Markl-Berger lange an der Gestaltung großer Wandflächen und visueller Leitsysteme bei Messeständen, Pop-up-Stores und Showrooms mit – temporären Architekturen, die nach den Events, zu denen sie aufgebaut wurden, wieder verschwanden. Doch irgendwann wollte er etwas Dauerhafteres und Nachhaltigeres schaffen: „Um den Jahreswechsel 2019/2020 bin ich in mich gegangen, habe zusammengetragen, was ich bislang gemacht habe – und vor dem Hintergrund meiner Beschäftigung mit Räumen und großen Flächen sind die Pfade für mich im Teppich zusammengelaufen.“

Während die Pandemie wütete, begann Markl-Berger, Teppiche zu entwerfen und geeignete Lieferanten und Produzenten zu suchen. Das gestaltete sich nicht einfach, wollte er doch ein umweltverträgliches, tierschonendes Produkt schaffen, das entlang einer transparenten Lieferkette entsteht. „Ich wollte über die Teppichproduktion neu nachdenken und sehen, wie weit man mit einer regionalen Herstellung kommt.“ Zwar fand Markl-Berger für die Teppiche, die ihm vorschwebten, in Deutschland keine geeignete Wolle. Diese bezieht er von neuseeländischen Schafen, die unter hohen Tierwohlstandards gehalten werden und deren Wolle auf direktem Weg nach Deutschland kommt.

„Inseln der Kommunikation“

Mit dem „robot tufting“-Verfahren fand Florian Markl-Berger einen Weg, seine Teppiche regional zu produzieren. Bei dem Verfahren, das hauptsächlich bei der Produktion von Teppichböden zum Einsatz kommt, treibt ein Roboterarm Garn in ein Trägergewebe ein. „Erst so ist die Herstellung hierzulande möglich, weil der Handarbeitsanteil auf 35 bis 40 Prozent sinkt.“ Die Teppiche werden „on demand“ hergestellt – es wird also nur das produziert, was bestellt wurde. Das Verfahren kommt Markl-Berger auch bei der Gestaltung der Teppiche zugute, erlaubt es doch eine präzise Übersetzung der geometrischen Muster auf das Material.

Von den tradierten Formen und Ornamenten aus der Welt des Teppichs wollte Markl-Berger absehen und als Grafikdesigner einen neuen Blick auf das Produkt werfen. „Ich lasse mich von der Erkenntnis leiten, dass gestaltete Flächen auf Böden anders als an Wänden wahrgenommen werden. Bei Teppichen entsteht im Raum eine eigene Interaktivität zwischen Objekt und Betrachter. Beim Design versuche ich mir immer vorzustellen, wie sich die Wahrnehmung des Teppichs mit dem Beobachterstandpunkt verändert.“

Bei aller modern-minimalistischen Formenstrenge wolle er dabei auch den Humor mitspielen lassen. „Bei manchen meiner Designs beginnen die Raster und Elemente aus bestimmten Betrachtungswinkeln so ein bisschen zu wabern, fast wie bei einem Moiré-Effekt.“

Markl-Berger hatte eine klare Vorstellung, wie sich seine Teppiche anzufühlen haben. „Ich finde es einfach wunderschön, auf einem dichten, kompakten Volumen zu stehen.“ Darum entschied er sich für Schnittflurteppiche mit mittlerer Höhe, die das gesuchte „dichte, wertige Gefühl“ erzeugten und besonders gut geeignet seien, um die geometrischen Formen und farblichen Kontraste herauszubringen, die Markl-Bergers Design prägen. „Nicht zuletzt macht die mittlere Schnitthöhe den Teppich auch zu einem pflegeleichten Produkt, das man gut absaugen kann.“

Seine Teppiche, so Markl-Berger, seien in erster Linie für privaten Wohnraum, sie seien aber auch im Büro Hingucker, wo sie als „Inseln der Kommunikation“ Aufenthaltsräume veredeln könnten. Als beste Metapher für den „sanften Auftritt“, den seine Teppiche bieten sollen, habe sich dabei „Koshka“ angeboten – der Name einer Katze, die er als Teenager liebte und die ihn mit „Eigensinn, Lebendigkeit, Schönheit und Wärme“ inspirierte. Er blieb dem Thema treu: Die Kollektion nennt sich „Tigres de Sol“, „Bodentiger“ also. Und die Namen der einzelnen Designs leiten sich von fremdsprachigen Wörtern für „Katze“ her.