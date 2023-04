Als der schwedische Designer Bengt Thornefors 2017 das erste Mal den Campus des dänischen Textilherstellers Kvadrat in der Kleinstadt Ebeltoft besuchte, war er begeistert. „Es ist ungewöhnlich, wenn ein Unternehmen seine Lagerhalle so selbstverständlich mit Kunst ausstattet“, findet der Schwede. Wer die Firmenzentrale einmal besucht hat weiß, dass die Inneneinrichtung selbst für skandinavische Verhältnisse außergewöhnlich kontemplativ ist; große Fenster geben den Blick auf umliegende Kuhwiesen frei, in der Kantine mit Panoramafenster wächst ein Baum. Den offenen Büroflächen hat die Innenarchitektin und New-Work-Expertin Sevil Peach gestaltet, im Garten finden sich Skulpturen von Olafur Eliasson. Kvadrat-CEO Anders Byriel sammelt Kunst – selbst im Stofflager.

Bengt Thornefors war Modedesigner und Artistic Consultant, zu seinen wichtigsten Stationen zählen Acne Studios und Saint Laurent, wo er unter Hedi Slimane arbeitete. 2016 gründete er mit seiner Frau, der Floristin und Grafikdesignerin Nina Norgen, das Bettwäsche- und Homewear-Label Magniberg, das in Deutschland bei Andreas Murkudis verkauft wird. Bereits drei Jahre später erwarb Kvadrat 50 Prozent der Anteile. Man lehnt sich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn man behauptet, dass Kvadrat damals auf Expansionskurs war, zum Textilunternehmen gehören heute auch Marken wie Danskina und Kinnasand, außerdem die Raf-Simons-Stoffkollektion. 2018 erwarben die Dänen den fast 200 Jahre alten, insolventen Nürnberger Textilverlag Sahco, der 1831 in Bamberg gegründet wurde, bevor er später nach Nürnberg umzog. Mit dem Aufkauf modernisierte Kvadrat die Bildsprache, setzte vermehrt auf recycelbare Materialien und holte mit Vincent van Duysen einen Stardesigner als Art Director an Bord. Diese Aufgabe hat seit Anfang 2023 Jahr Bengt Thornefors inne, der mit seiner Familie eine Stunde von Stockholm entfernt lebt, im Hafenstädtchen Nyköping.

Architekten, Designer und Raumausstatter schwören auf die Textilien

Jetzt hält er zwei Stoffe in die Kamera seines Computers, einen schwarzen, mit blumigem, neongrünen Jacquardmuster, dahinter blitzt ein monochromer gewebter Stoff in saftigem Laubgrün hervor. Wer einen Stoff von Sahco in die Hand nimmt, versteht instinktiv, dass es sich um etwas Besonderes handelt. Doch die dicht gewebten Textilien mit Details aus gezwirntem Bouclégarn oder traditioneller Lochstickerei sind oft nur denjenigen geläufig, die sich beruflich mit Interior und Einrichtung auseinandersetzen; Architekten, Designer oder Raumausstatter schwören auf die Textilien, Endkunden erreicht die Marke eher selten. Thornefors würde das Business-to-Business-Modell des Traditionshauses gern aufbrechen. „Sahco hat eine beeindruckende Geschichte. Wären wir in Frankreich, würde man es als Maison bezeichnen. Aber viele kennen den Namen Sahco nicht einmal.“ Bengt Thornefors weiß, wie die Modewelt tickt, das hilft ihm, die Regeln der „oft netteren, aber in sich geschlossenen Interiorbranche“ herauszufordern.

„Ich habe viele Freunde, die sich für Interiordesign, Kunst und Architektur interessieren, aber gar nicht wissen, wo man Interiortextilien eigentlich kauft“, erzählt er. Wer sich intensiv mit der Dekoration eines Raumes auseinandersetzt, weiß die Magie zu schätzen, die Textilien auslösen können: dem von den Großeltern vererbten Stuhl wird mit einem Chenille-Stoff ein zweites Leben eingehaucht, das verschlissene Sofa mit einem Textil aus Schurwolle neu bezogen oder ein Raum mit eigenwilliger Deckenhöhe mit einem maßgefertigten Vorhang versehen. Aber: Meterware gehört nicht gerade zu den erschwinglichen Optionen der Raumgestaltung. Das Polstern eines Stuhls bei einem Experten im Berliner Stadtteil Schöneberg kostet bis zu 850 Euro. Kunsthandwerk hat seinen (den Aufwand betreffend durchaus gerechtfertigten) Preis – ist wegen dessen Höhe aber im wahrsten Sinne exklusiv. Für Thornefors wird bei Sahco also nicht nur Kreation, sondern auch Kommunikation eine entscheidende Rolle spielen. Handwerk muss man heutzutage erklären.