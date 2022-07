Auch Victor Clopotar ist Teil des Corizom-Netzwerks, er hat mit seiner Hilfe sein Label VCR gegründet und sich bei Homo Faber beworben, einer Schau für zeitgenössisches Handwerk in Venedig. Im April war es nach mehreren pandemiebedingten Verschiebungen so weit: Mit seinem Sohn, ebenfalls Victor, fuhr er die ganze Strecke von Rumänien an die Lagune mit dem Auto, ein Roadtrip aus dem Dorf hinter den Bergen in den internationalen Designzirkus. Im Juni folgte der nächste Auftritt, bei der Messe Design Miami in Basel. Dort zeigte Corizom seine Metallarbeiten zwischen den Ständen der großen Designgalerien, bei denen die Preise für ausgesuchte Vintagemöbel in die Hunderttausende gehen können. In so einem Umfeld sieht Corizom die Kundschaft für die Objekte der Handwerker. Wenn einer wie Victor Clopotar von seiner Kunst vernünftig leben können soll, müssen die Objekte etwas kosten, so die Überlegung. Schließlich investiert er viele Stunden Arbeit in jedes einzelne Objekt. Und es funktioniert: Seine glänzenden Preziosen finden ihre Käufer, zu einem Vielfachen dessen, was Touristen an der Straße für die Kupfersouvenirs zahlen.