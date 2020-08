Claudia Schiffer wird 50 : Das Model, das kein Model werden wollte

Als Claudia Schiffer vor dreißig Jahren das erste Mal das Etikett „Supermodel“ angeheftet wurde, musste sie lachen. Aber nicht deshalb, weil sie die Bezeichnung so treffend fand, schließlich gehörte sie zu den bestbezahlten Models der Welt, zierte Hunderte von Covers, lief über die Laufstege aller großen Designer und erhielt fünfstellige Tagesgagen. Sie musste lachen, weil der Name in anderer Hinsicht so perfekt passte: „Bei der Arbeit spielte ich Superman, und im echten Leben war ich sein Alter Ego Clark Kent.“

Vermutlich gibt es kein Model auf der Welt, das von Anfang an so wenig davon überzeugt war, das Talent eines Models zu haben, wie Claudia Schiffer. Oder so wenig dem zu entsprechen schien, was heute in Castingshows den jungen Mädchen eingetrichtert wird, die Topmodel werden wollen: Geh aus dir heraus! Verkaufe dich! Sei nicht schüchtern! Claudia Schiffer ging nicht aus sich heraus, verkaufte sich ungern, war schüchtern.

Vom Niederrhein nach Paris

Wie aber konnte aus dem Mädchen vom Niederrhein dann das Supermodel mit einer mehr als drei Jahrzehnte dauernden Karriere werden?

Nichts deutete zunächst darauf hin, außer ihrem schönen Gesicht und den langen Beinen. Als Kind versteckte sie sich hinterm Vorhang, wenn jemand aus der Familie die Kamera herausholte. Ihre Mitschüler nannten sie Ente, weil sie leichte X-Beine und einen Watschelgang hatte. Als sie 1987 mit 17 Jahren in einer Düsseldorfer Diskothek von einem Modelscout angesprochen wurde, hielt sie es zunächst für ein Missverständnis und glaubte, ihre Freundin sei gemeint. Sie probierte es dennoch aus, verstand die ersten Fotoaufnahmen in Paris aber eher als Zwischenstation und als gute Gelegenheit, um Französisch zu lernen. Doch nur ein Jahr später, kurz vor ihrem Abitur, gab sie schon ihr Debüt auf dem Laufsteg – und das gleich für Chanel unter der Obhut von Karl Lagerfeld, der sie zu seiner Muse machte.

Selbstzweifel zu Beginn der Karriere

Ihr Unbehagen blieb. „Am Anfang dachte ich immer, die merken irgendwann, dass ich doch nicht so gut aussehe, und dann schicken die mich nach Hause“, erzählte sie 2010 in einem Interview für diese Zeitung. Sie stand nicht gerne im Mittelpunkt. „Ich war sehr unsicher und nicht sehr davon überzeugt, dass ich das Modeln besonders gut könnte.“ Sie machte dennoch weiter, weil sie sich nicht traute, nein zu sagen. Und weil sie aus einem Elternhaus kam, in dem sie Disziplin gelernt hatte.

Ihre Zurückhaltung überwand sie, zumindest vor der Kamera. „Was mir immer geholfen hat, waren die Kleidung und das Make-up. Man konnte dann weniger meine Emotionen sehen. Ich fühlte mich dann wie jemand anderes und konnte mich dadurch ungehemmt vor der Kamera bewegen.“ Wie Superman zog sie sich ein Kostüm an – und aus dem schüchternen Mädchen wurden all die Frauen, die Designer und Fotografen in ihr sahen: die Femme fatale, die Unschuld vom Lande, die Chanel-Muse. Und es war Karl Lagerfeld, der ihr den Laufsteg erklärte: „Bleib einfach genau so, wie du bist, und du brauchst auch nicht zu laufen wie die anderen, mach das einfach so, wie du normal gehen würdest auf der Straße.“