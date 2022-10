„White Lives Matter“ : Wie Kanye West in Paris provoziert

Schon öfters rätselte das Publikum über sein Verhalten. Nun trat Kanye West in Paris in einem Pullover mit der Aufschrift „White Lives Matter“ auf. Die Empörung ließ nicht lange auf sich warten.

Gabriella Karefa-Johnson reagiert am schnellsten. Die „Vogue“-Redakteurin sitzt in der ersten Reihe bei Kanye Wests Modenschau am Montag in Paris, als ein Model mit der Rückenaufschrift „White Lives Matter“ an ihr vorbeiläuft. Die Modejournalistin glaubt ihren Augen nicht zu trauen angesichts dieser provokanten Umkehrung des Black­Lives-Matter-Mottos. „Ich bin wütend, sammle meine Gedanken . . .“, schreibt Karefa-Johnson schnell in ihrer Instagram-Story. So etwas sei nicht durch einen Kunstanspruch zu rechtfertigen, sondern einfach „unentschuldbar“.

Alfons Kaiser Verantwortlicher Redakteur für das Ressort „Deutschland und die Welt“ und das Frankfurter Allgemeine Magazin. Folgen Ich folge



Der Auftritt wird dadurch noch bizarrer, dass es sich bei dem schwarzen Model um Selah Marley handelt, die 23 Jahre alte Enkelin der Reggae-Ikone Bob Marley und Tochter der Sängerin Lauryn Hill, deren Familie selbst unter Rassismus zu leiden hatte. Am Ende einer schrägen Performance sieht man dann, dass Kanye West, der sich nur noch Ye nennt, selbst einen Pullover mit der Aufschrift „White Lives Matter“ trägt. Einige Moderedakteure haben da schon empört den Saal verlassen, und in den nächsten Stunden bricht ein Insta- und Twittergewitter über den 45 Jahre alten Star herein. Auf der Vorderseite seines Pullovers war übrigens Papst Johannes Paul II. abgebildet.

„Slavery was a choice“, sagte West einmal

Hätte man vorbereitet sein können auf einen solchen Skandal? Rätselhaftes Verhalten ist üblich bei West. Einmal sagte er „Slavery was a choice“, als hätten Sklaven eine Wahl gehabt; Donald Trump unterstützte der schwarze Rapper überraschend mit dem Mützenspruch „Make America Great Again“; den mutmaßlichen Missbrauchtäter Marilyn Manson verteidigte er; nach der Trennung von Kim Kardashian stalkte er sie monatelang – und beleidigte ihren neuen Freund Pete Davidson erst recht.

Hinzu kommen nun geschäftliche Wirren. Mit seiner Marke Yeezy hatte West schon erfolgreich mit Nike und Adidas zusammengearbeitet. Vor zwei Jahren verkündete er dann eine Kooperation mit dem großen Bekleidungseinzelhändler Gap – die er vor drei Wochen überraschend wieder aufkündigte. Man habe sich dort, wie schon bei Adidas, nicht an Ab­machungen gehalten und ihm nicht genug Einfluss zugestanden.

Am vergangenen Sonntag dann der erste Auftritt in Paris. Die Balenciaga-Schau in einem schlammbedeckten Saal eröffnet ein Mann in einer martialisch dicken Uniform. Dieser raumgreifende Gang, dieser strubbelige Bart, dieser selbstbewusste Auftritt, ist das nicht . . .? Ja, das ist Ye. Er stapft tapfer durch den Schlick, steht später backstage, ist aber kaum zu verstehen wegen des Mundschutzes, wie er vom Hockey bekannt ist; nur ist seine dicke Zahnschiene mit Balenciaga-Schriftzug versehen.