Stil-Voting : Wer trug das schönste Berlinale-Outfit?

Die Filmfestspiele von Berlin sind eröffnet. Auf dem roten Teppich aber musste man die Farbtupfer suchen. Stimmen Sie ab, welcher Look Ihnen am besten gefällt.

Schon in normalen Jahren hat die Berlinale es mit ihrem roten Teppich zur Eröffnung nicht leicht. Der Anlass verlangt nach Glamour und dünnen Kleidern, die Temperaturen für gewöhnlich nach dicken Daunenjacken und Wollstrümpfen. Im vergangenen Jahr hatte man in Berlin den Publikumsteil des Festivals pandemiebedingt in den Sommer verschoben, sodass es den Gästen schon etwas leichter fiel, die dünnen Kleider und luftigen Anzüge für die Galas anzulegen. Im mittlerweile dritten Pandemiejahr wagt man sich also wieder in voller Präsenz und unter zahlreichen Schutzmaßnahmen auf den Wintertermin zurück. Das geht natürlich auch am roten Teppich nicht spurlos vorbei.

Die deutschen Schauspielerinnen, Produzenten und Filmemacherinnen kamen pflichtbewusst. Auch die übliche Berliner Polit-Prominenz hat den Anlass genutzt, sich in Schale zu werfen. Und versprengt gab es auch internationale Gäste, immerhin kam der Eröffnungsfilm „Peter von Kant“ vom französischen Regisseur François Ozon.

Was also gab es auf dem roten Teppich zu sehen? Jury-Präsident M. Night Shyamalan glänzte im rauchblauen Samtsmoking. Das deutsche Nachwuchsschauspieltalent Lorna Ishema blendete die Fotografen mit funkelnden Pailletten auf einem langen Rock und passenden Handschuhen. Und Heike Makatsch trotzte der Kälte in einem schwarzen Spaghettiträgerkleid im Stil der Neunziger.

So wie Makatsch hielten es viele bei der ersten Premiere des Filmfests: Die vorherrschende Farbe der Kleider und Anzüge war schwarz – als hätte sich die Sorgen vor der Omikron-Welle auch über die Outfits gelegt. Wir haben aus den Schnappschüssen vom roten Teppich die farbenfrohesten herausgesucht. Nun sind Sie gefragt: Welcher Look gefällt Ihnen am besten?