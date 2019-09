Filmfestival Venedig : Wer brachte den Lido zum Strahlen?

Das Filmfestival in Venedig wird mit jedem Jahr mehr zum Sprungbrett für die Oscar-Kandidaten. Ob im Wettbewerb oder „außer Konkurrenz“ reisten so einige Filme mit großen Hollywood-Stars an. Regisseur Noah Baumbach etwa kam zur Premiere seines Scheidungsdramas „Marriage Story“ mit seinen Hauptdarstellern Adam Driver und Scarlett Johansson. Brad Pitt sprang lässig aus einem Boot, um „Ad Astra“ zu promoten. Kristen Stewart verteilte im roten Paillettenkleid Autogramme. Und Meryl Streep lief entspannt mit Sonnenbrille über den roten Teppich zur Premiere von Steven Soderberghs „The Laundromat“.

Die Fans standen meist schon in den frühen Morgenstunden am roten Teppich und sicherten sich mit Decken und Plakaten die besten Plätze an der Absperrung, um am Abend von ihren Idolen ein Autogramm oder Selfie zu erwischen. Um sich vor der heißen italienischen Septembersonne und gegen Ende des Festivals auch gegen den venezianischen Regen zu schützen, wogte vor dem Festivalpalast an jedem Tag ein kleines buntes Meer von Schirmen. Es brach nur auf, wenn bekannt wurde, dass ein Hollywood-Star im nahegelegenen „Hotel Excelsior„ abgestiegen sein sollte. Dann setzte sich plötzlich eine Menschentraube in Bewegung und drängte zur Bootsanlegestelle, wo die Stars versuchten unbemerkt durch den Hintereingang das Hotel zu betreten.

„Joker“ hat zwar am Wochenende den Goldenen Löwen als bester Film erhalten, doch wer würde eine Trophäe für den schönsten Auftritt auf dem roten Teppich mit nach hause nehmen? Johnny Depp mit Silberschmuck und blauem Jackett? Penelope Cruz im weißen Rüschentraum? Oder Mariana Di Girolamo, die zur Premiere von Pablo Larraíns „Ema“ Hosen und einen limettengrünen Umhang trug? Klicken Sie sich durch die Fotos und schauen Sie am Ende, ob Sie mit Ihrem Urteil im Trend liegen.