Im Stockwerk darüber arbeiten die Goldschmiede. Sie feilen, hauen, besetzen mit Edelsteinen. In einem anderen Raum sitzen zwei Kontrolleure, sie nehmen die fertigen Stücke noch einmal genau unter die Lupe. Daneben liegt die Goldschmiedewerkstatt. Gute Gesellen für die Goldschmiede zu gewinnen sei immer schwieriger, erzählt Anton Bichler. Er hat sein Büro ebenfalls hier oben. Auf seinem Schreibtisch steht – ein Computer. Und tatsächlich: This is where the magic happens.

Bichler gestaltet mit verschiedenen Grafikprogrammen Ringe, Reifen, Gürtelschnallen, eben alles, was sich Catherine Plouchard so ausdenkt. Er kann auch mit der Hand, klar: In einem Ordner liegen Zeichnungen, mit wunderschönen Farben ausgemalt, in Magenta, in Türkis, mit gezeichnetem Funkeln in der Mitte. Aber der Rechner rechnet eben genau – und schickt es passgenau an den 3D-Drucker unten. Auch nicht schlecht.